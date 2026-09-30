وزیر راه و شهرسازی در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی، حمل‌ونقل دریایی را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اقتدار و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام فرزانه صادق به مناسبت ۳۰ سپتامبر مصادف با ۸ مهر روز جهانی دریانوردی چنین آمده است: سواحل ایران، پیشانی اقتدار ملی و اقتصادی ما هستند و وزارت راه و شهرسازی با توسعه زیرساخت‌های بندری و ایفای نقش در «دیپلماسی حمل‌ونقل»، متولی انتقال پیام اقتدار ایران در قالب تجارت است و بر این واقعیت تأکید دارد که بار اصلی تولید، تجارت و جابه‌جایی کالا بر دوش حمل و نقل دریایی است.

وی افزود: در این چارچوب، جابه‌جایی کالا تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه «میدان دیپلماسی» است که نشان می‌دهد شریان‌های حیاتی ایران، با وجود همه فشارها، زنده و جاری است. این حضور مقتدرانه، مکمل بازدارندگی نظامی نیرو‌های مسلح ما در صیانت از مرز‌های آبی کشور است.

صادق ادامه‌داد: روز جهانی دریانوردی، تجلیل از مردان و زنانی است که در پهنه دریا، پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته‌اند و فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دریانوردان، متخصصان، دست‌اندرکاران صنعت حمل‌ونقل دریایی و همه فعالان عرصه بنادر و دریانوردی است؛ تلاشگران سخت‌کوشی که در دل امواج و در پهنه آب‌های آزاد، چرخه تجارت و اقتصاد کشور را استوار و پویا نگاه داشته و نقشی ماندگار در تداوم جریان حیاتی اقتصاد ملی ایفا می‌کنند.

وی اضافه‌کرد: امنیت و ثبات خلیج فارس، در گرو همکاری، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی کشور‌های منطقه است و جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر توان ملی و رویکردی عزتمندانه، همواره بر تأمین امنیت پایدار این آبراه راهبردی و صیانت از منافع ملت‌های منطقه تأکید داشته است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این پیام آورده است: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده دریایی و انسانی خود، توسعه اقتصاد دریامحور، نوسازی و هوشمندسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات بندری و ناوبری، بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های داخلی و نیز ارتقای استاندارد‌های حرفه‌ای، معیشتی و رفاهی جامعه دریانوردی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: در این روز، یاد و نام سردار شهید دریادار علیرضا تنگسیری، از چهره‌های اثرگذار عرصه اقتدار دریایی، را گرامی می‌دارم؛ شهیدی که تلاش‌های ارزشمند او در پاسداری از سیادت دریایی، پیوند امنیت با توسعه سواحل و حمایت از جامعه صیادی، جلوه‌ای ماندگار از خدمت صادقانه به میهن و صیانت از منافع ملی به یادگار گذاشته است.

صادق در پایان این پیام می‌افزاید: روز جهانی دریانوردی را به همه فعالان این صنعت حیاتی و استراتژیک تبریک می‌گویم و از مجاهدت‌های ارزشمند اعضای جامعه بزرگ دریایی کشور و خانواده‌های صبور و فداکار آنان که پشتیبانان بی‌ادعای این تلاش بزرگ ملی هستند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. امیدوارم با اتکا به ایمان، دانش، تجربه و توانمندی فرزندان این سرزمین، مسیر پیشرفت و اقتدار دریایی ایران اسلامی با شتابی روزافزون ادامه یابد و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، همواره بر فراز آب‌های آزاد جهان در اهتزاز باشد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: وزیر راه و شهرسازی ، دریانوردی
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