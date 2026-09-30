صورتحساب تجاوز آمریکا به ایران، روی میز اروپا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062d\u0645\u0644\u200c\u0648\u0646\u0642\u0644 \u0648 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u060c \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0633\u0648\u062e\u062a \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631\u060c \u0641\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0636\u0627\u0639\u0641\u06cc \u0628\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u062d\u0645\u0644\u200c\u0648\u0646\u0642\u0644 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f\u0647\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u06f2\u06f7\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u06cc\u0648\u0631\u0648 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f.\n\u00a0\n