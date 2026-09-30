باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

صورتحساب تجاوز آمریکا به ایران، روی میز اروپا + فیلم

افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در اروپا را روزانه ۲۷۰ میلیون یورو افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون حمل‌ونقل و موتوریست اروپا، افزایش هزینه سوخت در پی تحولات اخیر، فشار مضاعفی بر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشورهای اروپایی وارد کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد این هزینه‌ها روزانه به ۲۷۰ میلیون یورو می‌رسد.

 

مطالب مرتبط
صورتحساب تجاوز آمریکا به ایران، روی میز اروپا + فیلم
young journalists club

عاقبت جنگ‌افروزی؛ حتی توافق با ایران هم نمی‌تواند قیمت سوخت را برای آمریکایی‌ها فورا پایین بیاورد! + فیلم

صورتحساب تجاوز آمریکا به ایران، روی میز اروپا + فیلم
young journalists club

عدد‌های ترسناک روی پمپ بنزین‌های آمریکا؛ جنگ چگونه هزینه سوخت را بالا برد؟ + فیلم

صورتحساب تجاوز آمریکا به ایران، روی میز اروپا + فیلم
young journalists club

موج گرانی اروپا را گرفت؛ از رکورد قیمت سوخت تا بحران هزینه‌های زندگی! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم
۷۰۲

کور شدن چشم آمریکا در منطقه با شکار تجهیزات بدون سرنشین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم
۶۳۱

ترس و توهم عجیب انگلیس نسبت به ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha