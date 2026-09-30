باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نهله عثمان، مدیر اداره امور مهاجران و پناهندگان وزارت خارجه سوریه، صحت گزارش‌های منتشرشده درباره تصمیم آلمان برای اخراج شمار زیادی از پناهجویان سوری را رد کرد و گفت مذاکرات با برلین درباره امکان تغییر نوع اقامت برخی افراد متناسب با شرایط کسانی که در این کشور مستقر و در جامعه ادغام شده‌اند، در جریان است.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) روز چهارشنبه به نقل از عثمان گزارش داد که پس از دیداری که ۲۴ سپتامبر جاری با وزارت کشور آلمان در برلین برگزار شد، تاکید می‌کنیم گزارش‌های منتشرشده درباره اخراج ۷۰۰ هزار پناهجوی سوری صحت ندارد و با روند‌های واقعی مورد استفاده مقام‌های آلمانی مطابقت ندارد.

عثمان افزود: «ما در هماهنگی و گفت‌و‌گو با دولت آلمان و نهاد‌های مربوطه، امکان تغییر انواع اقامت را متناسب با شرایط افرادی که در این کشور مستقر شده و با جامعه ادغام شده‌اند، بررسی می‌کنیم. همچنین برای فراهم کردن فرصت‌های جدید جهت بررسی پرونده افرادی که درخواستشان رد شده است، مطابق قوانین و مقررات جاری در آلمان تلاش خواهیم کرد.»

وی تاکید کرد اداره امور مهاجران و پناهندگان وزارت خارجه سوریه همچنان وضعیت پناهجویان و مهاجران سوری در سراسر جهان را پیگیری می‌کند و با تمامی نهاد‌های بین‌المللی و کشور‌های میزبان برای تضمین حقوق و حفظ کرامت آنها همکاری خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری آلمان