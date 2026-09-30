باشگاه خبرنگاران جوان - شهریار شهرکی با اعلام این خبر اظهار داشت: پوشش بیمهای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر تا پایان فروردینماه ۱۴۰۶ تمدید و فعال شده است.
وی افزود: بر این اساس، بیمهشدگان این صندوق میتوانند بدون وقفه از خدمات تشخیصی، درمانی و سایر خدمات تحت پوشش بیمه سلامت در مراکز طرف قرارداد استفاده کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان تأکید کرد: روستاییان در تمامی دهکهای درآمدی میتوانند وضعیت اعتبار پوشش بیمهای خود را بررسی و پیش از مراجعه به مراکز درمانی از فعال بودن بیمه خود اطمینان حاصل کنند.
شهرکی همچنین از بیمهشدگان خواست برای جلوگیری از بروز مشکل هنگام دریافت خدمات درمانی، پیش از مراجعه به مراکز ارائهدهنده خدمت، نسبت به استعلام استحقاق درمان و وضعیت پوشش بیمهای خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بیمهشدگان میتوانند برای اطلاع از وضعیت بیمه و اعتبار پوشش خود از طریق کد دستوری #۱۶۶۶* اقدام کنند.
مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان در پایان گفت: اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه روستایی استان درباره خدمات بیمه سلامت و نحوه بهرهمندی از پوشش بیمهای، از اولویتهای این اداره کل است.
روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان