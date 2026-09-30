باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نیکبخت‌نیا، مسئول بسیج دانشجویی شهرستان میناب با اشاره به تداوم اجرای طرح «عهد خدمت» گفت: در این مرحله از اردوهای جهادی، ۱۲۰ نفر از دانشجویان استان قم به همراه دانشجویانی از استان‌های گلستان، فارس و کرمان در مناطق محروم این شهرستان حضور یافته‌اند.

وی با تشریح اقدامات عمرانی این گروه‌ها افزود: زیباسازی و رنگ‌آمیزی مدارس، مرمت و بهسازی منازل خانواده‌های محروم و همچنین فضاسازی و نقاشی دیوار یادمان مدرسه «شجره طیبه» با محوریت موضوعات استکبارستیزی و پشتیبانی از رزمندگان از جمله فعالیت‌های در دست اجرا است.

نیکبخت‌نیا به خدمات فرهنگی و آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: جهادگران دانشجو با حضور در دو روستای «سنجری» و «رکن‌آباد»، خدماتی نظیر برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مادران، کلاس‌های رفع اشکال درسی، کار با کودک، اجرای برنامه‌های بازی و سرگرمی و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان را ارائه می‌دهند.

مسئول بسیج دانشجویی میناب در پایان خاطرنشان کرد: اردوهای جهادی «عهد خدمت» از اواخر مردادماه با حضور ۲۴ گروه جهادی در شهرستان میناب آغاز شده است و مرحله کنونی آن تا ۱۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.

منبع:صداوسیما