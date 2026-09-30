باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف عدم ایفای تعهد ارزی یک شرکت به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این شرکت با دریافت بیش از ۳۵۴ هزار یورو ارز دولتی برای واردات، در مهلت قانونی نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکرده بود که با پیگیری پلیس، تعهد ارزی آن بهطور کامل رفع شد.
کشف تخلف ارزی با اقدامات پیشدستانه پلیس
سردار مهدی افشاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای شناسایی و مقابله با تخلفات ارزی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیشدستانه، متوجه شدند یک شرکت با سوءاستفاده از خلأهای موجود، ارز دولتی را برای واردات دریافت کرده، اما در مهلت مقرر قانونی نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده است.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد میزان تعهد ارزی این شرکت، ۳۵۴ هزار و ۶۵۳ یورو بوده است.
رفع تعهد ۳۵۴ هزار یورویی با پیگیری پلیس
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: پس از انجام اقدامات قانونی و پیگیریهای پلیس، شرکت مذکور نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرد و تعهد ارزی مربوطه تسویه شد.
سردار افشاری در پایان خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با رصد مستمر فعالیتهای ارزی و تجاری و انجام اقدامات تخصصی، با تخلفات و سوءاستفاده از منابع ارزی برخورد قانونی میکند.