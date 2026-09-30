باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارشناسان نسبت به افزایش چشمگیر قبوض انرژی خانوار‌های انگلیسی از ژانویه آینده هشدار داده و پیش‌بینی کرده‌اند متوسط هزینه سالانه انرژی حدود ۳۰۰ پوند افزایش یابد؛ افزایشی که در پی اختلال در عرضه گاز ناشی از تشدید درگیری‌ها در غرب آسیا رخ خواهد داد.

کارشناسان موسسه «کورنوال اینسایت» پیش‌بینی کرده‌اند متوسط قبض سالانه انرژی برای خانوار‌هایی که همزمان گاز و برق مصرف می‌کنند، از اول ژانویه ۱۶ درصد افزایش یابد و به ۱۹۹۹ پوند برسد. این رقم ۲۷۶ پوند بیشتر از سطح پیش‌بینی‌شده برای ماه‌های اکتبر تا دسامبر است و بزرگ‌ترین افزایش از ژانویه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.

«کورنوال اینسایت» اعلام کرد افزایش پیش‌بینی‌شده تحت تاثیر تشدید درگیری‌ها در غرب آسیا است که عرضه گاز به انگلیس و بازار جهانی را مختل کرده است. این موسسه همچنین اشاره کرد که مسیر حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ علیه ایران در فوریه، عملا بسته شده است.

این موسسه افزود ذخایر گاز اتحادیه اروپا در حال حاضر به پایین‌ترین سطح برای ماه سپتامبر در ۱۵ سال گذشته رسیده است. این هشدار در آستانه افزایش ۴ درصدی سقف قیمت انرژی از اول اکتبر مطرح شده است؛ سقفی که توسط نهاد تنظیم‌گر بازار‌های گاز و برق انگلیس موسوم به «آفجم» تعیین می‌شود.

این افزایش، هزینه سالانه انرژی یک خانوار متوسط در انگلیس، اسکاتلند و ولز را که هزینه گاز و برق خود را از طریق پرداخت مستقیم بانکی می‌پردازد، به ۱۷۲۳ پوند خواهد رساند؛ یعنی ۵ پوند افزایش در ماه یا ۶۰ پوند در سال آن هم در صورتی که این سطح هزینه برای ۱۲ ماه ثابت بماند.

بیش از ۴ میلیون خانواری که همچنان از تعرفه استاندارد انرژی استفاده می‌کنند نیز تحت تاثیر این افزایش قرار خواهند گرفت. همزمان انتظار می‌رود کاهش دما بسیاری از خانوار‌ها را به روشن کردن سیستم‌های گرمایش مرکزی وادار کند و فشار هزینه‌های انرژی را افزایش دهد.

منبع: المیادین