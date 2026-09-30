شهر بندرپل همزمان با هفته دفاع مقدس، میزبان نخستین آیین گرامیداشت بانوان شهید اهل سنت استان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان، در این مراسم که با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا برگزار شد، مشاور عالی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، ایثارگری بانوان اهل سنت در دوران دفاع مقدس را تابلویی درخشان از پیوند عمیق ایمان و میهن‌دوستی دانست.

حجت‌الاسلام کوهستانی با تأکید بر اینکه در مسیر پاسداری از ارزش‌ها مرزهای مذهبی وجود ندارد، افزود: شیرزنان اهل سنت دوشادوش مردان با صبوری و فداکاری، نقشی بی‌بدیل در پشتیبانی از جبهه‌های حق ایفا کردند و بازخوانی رشادت‌های این الگوها، بهترین سرمشق برای نسل جدید است.

منبع: روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع)