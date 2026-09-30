باشگاه خبرنگاران جوان - انوشیروان محسنیبندپی روز چهارشنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی گردشگری و تجلیل از فعالان صنعت گردشگری اصفهان در هتل عباسی افزود: پایداری، تابآوری و همدلی فعالان گردشگری موجب شد فعالیتهای این صنعت استمرار داشته باشد و برای شرایط مختلف، از جمله دورههای بحران و پس از آن، برنامه و سناریوهای مشخص تدوین شود.
وی اظهار داشت: در دولت چهاردهم و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجموعه اقدامات ویژه معاونت گردشگری در قالب سند راهبردی تدوین و منتشر شده که در بخش گردشگری داخلی نیز تحریک تقاضا و برگزاری رویدادها از محورهای اصلی این برنامههاست.
معاون گردشگری کشور با اشاره به برگزاری رویدادهای متعدد در هفته گردشگری بیان کرد: بیش از یک هزار رویداد در سراسر کشور در این هفته با هدف رونق سفرهای داخلی، افزایش تقاضا و جذب گردشگران برگزار میشود.
محسنیبندپی با اشاره به برگزاری جشنواره غذا در اصفهان ادامه داد: باید میزان اثربخشی رویدادها را ارزیابی کنیم تا در سال آینده بتوانیم با ارتقای کیفیت برنامهها، گردشگران بیشتری را به اصفهان و سایر نقاط کشور جذب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه گردشگری میتواند یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور باشد، گفت: برگزاری رویدادهای گردشگری در شهرستانهای استان اصفهان نیز نشاندهنده ظرفیتها و قابلیتهای گسترده این استان و کشور در این حوزه است.
اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به مقصد بینالمللی گردشگری سلامت را دارد
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیتهای اصفهان در حوزه گردشگری سلامت گفت: اصفهان نگین تمدن، فرهنگ، تاریخ و سلامت کشور است و اقداماتی که در حوزه گردشگری سلامت این استان انجام شده، میتواند زمینه ارائه خدمات در سطح بینالمللی را فراهم کند.
وی افزود: ظرفیتهای ایجادشده در حوزه سلامت در اصفهان به اندازهای مورد توجه قرار گرفته است که با پیشنهاد استاندار اصفهان، محل برگزاری اجلاس گردشگری کشورهای عضو اکو به این استان منتقل شد.
محسنیبندپی گردشگری را صنعتی فراتر از آثار اقتصادی دانست و اظهار داشت: گردشگری علاوه بر ارزآوری و اشتغالزایی، یک زنجیره ارزش در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد میکند و میتواند در ارتقای سلامت روان، تقویت امنیت و توسعه صلح و آرامش نیز اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: اصفهان با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، سلامت و گردشگری میتواند به عنوان پیامآور صلح و آرامش در عرصه بینالمللی معرفی شود.
استفاده از هوش مصنوعی در بازطراحی گردشگری اصفهان
معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به حرکت اصفهان به سمت گردشگری نوین گفت: فعالان گردشگری استان با استفاده از ظرفیتهای دیجیتال و هوش مصنوعی، پیش از مطرح شدن شعار جهانی گردشگری در این زمینه، حرکت به سمت بازطراحی گردشگری را آغاز کردهاند.
محسنیبندپی افزود: هوش مصنوعی در صنعت گردشگری میتواند به شخصیسازی سفر و تبدیل اقامت گردشگر به یک تجربه ماندگار کمک کند.
وی با اشاره به بازدید از هتل عباسی اصفهان اظهار داشت: در این مجموعه شاهد حرکت از مفهوم صرف اقامت به سمت ایجاد تجربه، روایت و ماندگاری لحظات حضور گردشگر هستیم که میتواند نمونهای از کاربرد فناوریهای نوین در صنعت گردشگری باشد.
۱.۲ میلیون گردشگر خارجی در نیمه نخست سال وارد ایران شدند
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به وضعیت گردشگری خارجی گفت: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد کشور شدند و باید با برنامهریزی مناسب، زمینه ماندگاری بیشتر و طولانیتر شدن مدت اقامت آنان را فراهم کنیم.
وی افزود: گردشگری سلامت و ظرفیتهای فرهنگی و معنوی کشور از جمله حوزههایی هستند که میتوانند در برابر بسیاری از بحرانها تابآوری بیشتری داشته باشند و به استمرار جریان گردشگری خارجی کمک کنند.
محسنیبندپی تأکید کرد: افزایش مدت اقامت گردشگران خارجی، یکی از راههای استفاده حداکثری از ظرفیتهای گردشگری کشور و تبدیل ورود گردشگر به ارزش اقتصادی بیشتر است.
وی با اشاره به شرایط دشوار ماههای اخیر اظهار داشت: فعالان صنعت گردشگری با پایداری و تابآوری خود اجازه ندادند چرخه گردشگری داخلی و خارجی متوقف شود و همراهی بخش خصوصی، انجمنها و تشکلها در این زمینه نقش مهمی داشت.
معاون گردشگری کشور افزود: فعالان این صنعت علاوه بر ارائه خدمات، در ایجاد امید، نشاط و شادابی در جامعه نقش دارند و همین ویژگی موجب شد برنامهریزی برای استمرار فعالیت گردشگری حتی در شرایط دشوار نیز دنبال شود.
محسنیبندپی اظهار داشت: برای شرایط مختلف، از جمله دوره جنگ و زمان صلح، سناریوهایی طراحی و در قالب اقدامات ویژه معاونت گردشگری تدوین شده است تا صنعت گردشگری بتواند در برابر شرایط پیشبینینشده، آمادگی و تابآوری بیشتری داشته باشد.
دولت برای رفع موانع گردشگری حمایت میکند
معاون گردشگری کشور با اشاره به حمایت دولت از صنعت گردشگری گفت: دولت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حامی و مشوق فعالان این حوزه هستند و برای رفع موانع موجود تلاش میکنند.
وی درباره مسائل مالیاتی فعالان گردشگری نیز اظهار داشت: موضوع ماده ۸۳ و معافیت مالیاتی مورد مطالبه فعالان این حوزه در جلسهای مطرح شده و رئیسجمهور دستور تشکیل سازوکار لازم برای بررسی این مساله را صادر کرده است تا معافیتهایی که در قانون پیشبینی شده، در عمل نیز اثربخش باشد.
محسنیبندپی افزود: رفع موانع قانونی و اجرایی میتواند زمینه فعالیت پایدارتر سرمایهگذاران و فعالان صنعت گردشگری را فراهم کند.
سرمایهگذاری در گردشگری به اشتغال و معرفی ظرفیتهای کشور کمک میکند
وی با قدردانی از سرمایهگذاران صنعت گردشگری گفت: سرمایهگذاری در این حوزه تنها با هدف کسب سود انجام نمیشود، بلکه سرمایهگذار گردشگری دغدغه اشتغال جوانان، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی و نشان دادن توانمندیها و جاذبههای کشور را نیز دارد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: سرمایهگذاری در گردشگری باید مورد حمایت و احترام قرار گیرد، زیرا آثار فعالیت این بخش در حوزههای مختلف از جمله راهنمایان گردشگری، مؤسسات آموزشی، بومگردیها، مراکز اقامتی، مجموعههای بینراهی و دفاتر خدمات مسافرتی نمایان میشود.
اصفهان برای معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران به جهان آماده میشود
محسنیبندپی با اشاره به جایگاه اصفهان در صنعت گردشگری کشور اظهار داشت: این استان در بسیاری از حوزههای گردشگری پیشتاز است و ظرفیتهای آن میتواند در سطح ملی و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
وی از تلاشهای مجموعه مدیریت استان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فعالان بخش خصوصی قدردانی کرد و گفت: حضور و حمایت مدیریت استان و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برنامههای گردشگری اصفهان، فرصت مناسبی برای توسعه این صنعت فراهم کرده است.
معاون گردشگری کشور با اشاره به برگزاری اجلاس گردشگری کشورهای عضو اکو در اصفهان خاطرنشان کرد: باید از این فرصت برای معرفی اصفهان به عنوان شهری برخوردار از تمدن، فرهنگ، تاریخ، ظرفیتهای سلامت و جاذبههای گردشگری به جهانیان استفاده کرد.
محسنیبندپی در پایان گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت گردشگری در کنار فعالان استان اصفهان هستند تا این استان به عنوان نمادی از وفاق و انسجام ملی و پیامآور صلح، آرامش و امنیت، بیش از گذشته به جهانیان معرفی شود