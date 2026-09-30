مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: بر اساس مصوبات باید بودجه بیمه سلامت برای امسال، ۱۸۲ همت باشد که حدود ۹۲.۴ همت اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی ناصحی مدیرعامل عامل سازمان بیمه سلامت گفت:بر اساس قانون پوشش بیمه دهک‌های اول تا پنجم جامعه به صورت رایگان خواهد بود. بر اساس قانون بیمه روستاییان نیز به صورت کاملا رایگان است.

به گفته وی بر اساس دستورالعمل ابلاغی حدود ۷ درصد از حداقل حقوق برای پوشش  بیمه از هر فرد گرفته می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: بر اساس مصوبات باید بودجه بیمه سلامت برای امسال، ۱۸۲ همت باشد که حدود ۹۲.۴ همت اختصاص یافته است. ناترازی این بودجه سبب بروز بدهی انباشته و تاخیر در پرداخت  معوقات خواهد شد.

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برچسب ها: بیمه سلامت ، بدهی بیمه
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