باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت زاده مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری از برگزاری دوره آموزشی تخصصی شناسایی و مقابله با تقلب در محصولات غذایی ویژه مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان در شهریورماه امسال خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت و ایمنی مصرفکنندگان اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای دانش فنی و توان عملیاتی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان در شناسایی روشهای نوین تقلب در محصولات غذایی برگزار شد؛ تقلباتی که میتواند سلامت و ایمنی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
همت زاده افزود: شناسایی دقیق انواع تقلب در مواد غذایی، از جمله استفاده از افزودنیهای غیرمجاز یا ایجاد تغییر در ترکیبات محصول، از وظایف مهم مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت است و ارتقای دانش تخصصی آنان میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از ورود محصولات غیرمجاز یا تغییریافته به چرخه مصرف داشته باشد.
مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری ادامه داد: در این دوره، ابزارها و روشهای لازم برای تشخیص سریعتر و دقیقتر موارد مشکوک در اختیار متخصصان قرار گرفت تا با افزایش توان کارشناسی، ریسک ورود محصولات غیرمجاز و تقلبی به بازار به حداقل برسد.
همتزاده گفت: ۱۴ نفر از متخصصان حوزه کنترل کیفیت و کارشناسان ادارهکل استاندارد استان در این دوره آموزشی حضور داشتند و مباحث فنی و چالشهای شناسایی تقلب در یک نشست هشتساعته مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۱۲ ساعت آموزش تخصصی در این دوره ارائه شد که هدف نهایی آن، تقویت توان نظارتی و شکلدهی به یک شبکه نظارتی دقیق و هوشمند برای حفاظت از سلامت مصرفکنندگان در چهارمحالوبختیاری است.