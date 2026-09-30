باشگاه خبرنگاران جوان ، سردار بهزاد ابراهیمی، فرمانده مرزبانی هرمزگان با تشریح جزئیات این عملیات گفت: با هدایت پایگاه دریابانی بندرعباس و اشراف اطلاعاتی مرزبانان، یک فروند یدککش حامل مشتقات نفتی قاچاق در آبهای خلیج فارس شناسایی و متوقف شد.
وی با اشاره به کشف یکمیلیون و ۸۲۵ هزار لیتر نفت کوره و گازوئیل در بازرسی از این شناور افزود: بنا بر برآورد کارشناسان، ارزش این محموله و شناور توقیفی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
سردار ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: هفت متهم این پرونده پس از تشکیل مقدمات قانونی، برای سیر مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.
منبع: مرزبانی هرمزگان