فرمانده مرزبانی هرمزگان از توقیف یک فروند یدک‌کش با بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری هفت متهم در آب‌های سرزمینی بندرعباس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، سردار بهزاد ابراهیمی، فرمانده مرزبانی هرمزگان با تشریح جزئیات این عملیات گفت: با هدایت پایگاه دریابانی بندرعباس و اشراف اطلاعاتی مرزبانان، یک فروند یدک‌کش حامل مشتقات نفتی قاچاق در آب‌های خلیج فارس شناسایی و متوقف شد.

وی با اشاره به کشف یک‌میلیون و ۸۲۵ هزار لیتر نفت کوره و گازوئیل در بازرسی از این شناور افزود: بنا بر برآورد کارشناسان، ارزش این محموله و شناور توقیفی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

سردار ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: هفت متهم این پرونده پس از تشکیل مقدمات قانونی، برای سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

منبع: مرزبانی هرمزگان

برچسب ها: کشف سوخت ، بندرعباس ، مرزبانی
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