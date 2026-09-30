رئیس صندوق بازنشستگی کشور از آغاز تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی به بازنشستگان از امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین ازوجی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت تسهیلات مالی به بازنشستگانی که پیشتر برای دریافت آن ثبتنام کرده و در اولویت قرار گرفتهاند، اظهار کرد: این تسهیلات در روزهای جاری در سامانه بانکی قرار گرفته و واریز آن به حساب مشمولان انجام میشود.
رئیس صندوق بازنشستگی کشوری افزود: بیش از ۳۲ هزار نفر از بازنشستگان مشمول این مرحله، وام ۷۵ میلیون تومانی با نرخ ۴ درصد دریافت خواهند کرد و تلاش شده است فرایند پرداخت با کمترین تشریفات اداری و بانکی انجام شود.
وی همچنین از افزایش سقف خرید اعتباری بازنشستگان خبر داد و گفت: کارت اعتباری خرید بازنشستگان که پیش از این امکان شارژ تا سقف ۱۰ میلیون تومان را داشت، با هماهنگی انجامشده با پلتفرم مربوطه به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
ازوجی ادامه داد: بر این اساس، بازنشستگان از این هفته میتوانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان خرید اعتباری از فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد انجام دهند.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای توسعه خدمات رفاهی و اعتباری بازنشستگان انجام شده است، گفت: افزایش سقف اعتبار خرید میتواند بخشی از نیازهای بازنشستگان را از مسیر خرید اعتباری پوشش دهد و این خدمات بهتدریج در ماههای آینده توسعه پیدا خواهد کرد.
منبع تسنیم