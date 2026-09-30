رئیس صندوق بازنشستگی کشور از آغاز تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی به بازنشستگان از امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران  جوان - علاءالدین ازوجی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت تسهیلات مالی به بازنشستگانی که پیش‌تر برای دریافت آن ثبت‌نام کرده و در اولویت قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: این تسهیلات در روز‌های جاری در سامانه بانکی قرار گرفته و واریز آن به حساب مشمولان انجام می‌شود.

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری افزود: بیش از ۳۲ هزار نفر از بازنشستگان مشمول این مرحله، وام ۷۵ میلیون تومانی با نرخ ۴ درصد دریافت خواهند کرد و تلاش شده است فرایند پرداخت با کمترین تشریفات اداری و بانکی انجام شود.

وی همچنین از افزایش سقف خرید اعتباری بازنشستگان خبر داد و گفت: کارت اعتباری خرید بازنشستگان که پیش از این امکان شارژ تا سقف ۱۰ میلیون تومان را داشت، با هماهنگی انجام‌شده با پلتفرم مربوطه به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

ازوجی ادامه داد: بر این اساس، بازنشستگان از این هفته می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان خرید اعتباری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد انجام دهند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای توسعه خدمات رفاهی و اعتباری بازنشستگان انجام شده است، گفت: افزایش سقف اعتبار خرید می‌تواند بخشی از نیاز‌های بازنشستگان را از مسیر خرید اعتباری پوشش دهد و این خدمات به‌تدریج در ماه‌های آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

منبع تسنیم 

برچسب ها: صندوق بازنشستگی ، تسهیلات
خبرهای مرتبط
هشدار ملی: سالمندی در کمین اقتصاد و جامعه است
آغاز فصل جدید توانمندسازی در گلستان/بهره‌برداری از طرح های حمایتی
افتتاح ۲۱ طرح آموزشی دهه فجر در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۱:۴۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
سلام اقای اوجی. رییس بازنشستگی کشوری
من جانباز بازنشسته با همسر معلول .و هزینه پرستار ودارو لوازم بهداشتی همسرم
تهیه لوازم بهداشتی خودم و دارو با حقوق ۳۰ میلیون دیگر توان اداره خود و همسر و پرستار را ندارم بیش‌از ۱۵ قلم دارو و وسایل بهداشتی که هر روز گران‌تر میشود ........وامانده شدم لطفا فعلا با پرداخت فوری وام ضروری ۷۵ میلیونی به من موافقت کنید
اگر نشود ناچار به شکایت هستم
۰
۴
پاسخ دادن
Hong Kong
Bmsoq20
۱۸:۰۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
چه خبرتونه!!!!؟ خیلی زیاده
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
به خدا که خجالت شرم وحیا هم خوب چیزیه هفتاد وپنج میلیون خرح بک ماه این بیچاره ها هم نیست که دارین مثلا وام میدین بهشون الان حقوق ماهیانه اینا باید انقد باشه
ابرقدرت دنبا داره هفتاد میلیون به بازنشسته های فوق فقیرش وام میده برید خودتونو مسخره کنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۵
با75 تومن چی بخرن؟؟؟؟؟
۱
۴
پاسخ دادن
آغاز پرداخت تسهیلات ۷۵ میلیونی به بازنشستگان‌/ افزایش سقف خرید اعتباری
۷۸ اقدام برای عبور از ناترازی گاز در زمستان/تامین گازخانگی خط قرمز ماست
آخرین اخبار
۷۸ اقدام برای عبور از ناترازی گاز در زمستان/تامین گازخانگی خط قرمز ماست
آغاز پرداخت تسهیلات ۷۵ میلیونی به بازنشستگان‌/ افزایش سقف خرید اعتباری