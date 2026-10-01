باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ایراداتی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مهریه گرفته‌اند، گفت: این ایرادات مواردی بود که ما قبلا آنها را مطرح کرده بودیم و این موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برمی‌گردد و باید رفع ایراد شود تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس اظهار کرد: موردی که توسط شورای نگهبان مطرح شده این است که ملاک باید توانایی پرداخت مرد باشد و اینکه ما بیاییم یک عددی را در اینجا قرار دهیم کار عقلانی به نظر نمی‌رسد چون ممکن است یک نفر توان پرداخت یک سکه را نداشته باشد و یک نفر دیگر توان پرداخت هزار تا سکه را هم داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وقتی ما زندان را به پابند الکترونیکی تبدیل می‌کنیم و بعد می‌آییم یک عددی را برای مهریه تعیین می‌کنیم کار درستی نیست چون از لحاظ زندانی نشدن افراد این مشکل را حل کردیم و درواقع این امکان را گذاشتیم تا با پابند آزاد باشند، اما از طرفی در محکومیت‌های مالی معمولا طبق آماری که قوه قضاییه ارائه می‌دهد از تعداد زیاد حکم جلب درصد بسیار پایینی به جلب برای مهریه منجر می‌شود.

خدادادی گفت: اینکه زندان را به پابند تبدیل کنیم یک ضمانت اجرا را از بین می‌بریم و این می‌تواند معضلات و تبعات دیگری داشته باشد و افراد در وصول مطالباتشان خیلی دچار مشکل شوند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد: ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مهریه کاملا به‌جا و درست است و امیدوارم با هم‌اندیشی که صورت می‌گیرد در کمیسیون قضایی و حقوقی نظرات ما در فراکسیون زنان و خانواده هم اخذ شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس اضافه کرد: نظرات ما معمولا از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی اخذ نمی‌شد، اما تعاملاتی داشتیم و سعی می‌کردیم در جلسات شرکت کنیم البته انتظار ما این است از ما هم برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت شود تا نظراتمان را بیان کنیم که قطعا راهگشا خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در پرونده‌های مهریه معمولا خانم‌ها به حقشان نمی‌رسند چون یا مجبور می‌شوند مهر خود را ببخشند و یا به‌صورت طولانی‌مدت قسط‌‌بندی می‌شود که دردی از آنها دوا نمی‌کند و شاید کل عمرشان کفاف ندهد که بخشی از مهریه را بگیرند البته قبلا ملزم بودند یک پیش‌پرداختی بگیرند و با حکم قاضی در ابتدا دو الی سه تا سکه پرداخت می‌شد، اما الان همان پیش‌پرداخت را حذف کردند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: در این شرایط سخت اقتصادی به‌خصوص برای خانم‌هایی که پس از سال‌ها زندگی مشترک بدون هیچ پشتوانه‌ و درآمدی مجبور می‌شوند طلاق بگیرند زندگی بر آنها بسیار سخت خواهد شد که تبعات اجتماعی دارد و اصولا حمایت‌های جامعه باید از خانم‌ها بیشتر باشد چون خانم‌ها بعد از طلاق به‌دلیل طبیعت و فطرتشان و شرایط جامعه آسیب‌پذیرترند و نیاز به حمایت بیشتری دارند.