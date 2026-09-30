باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی بررسی چالشهای بخش معدن و صنایع معدنی استان فارس با حضور محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و فعالان این حوزه برگزار شد. در این نشست، بر لزوم تخصصگرایی، اصلاح فرآیندهای واگذاری و رفع چالشهای تأمین سوخت بهعنوان موانع اصلی توسعه سرمایهگذاری تأکید شد.
لزوم تخصصگرایی و بازنگری در واگذاریها
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست با تأکید بر ضرورت تخصصگرایی در حوزه معدن، الگوبرداری از سازمان نظام مهندسی ساختمان را راهکاری برای بهبود وضعیت دانست.
او اظهار کرد: همانگونه که ورود تخصصی نظام مهندسی ساختمان به حوزه ساختوساز منجر به بهبود وضعیت شده، در حوزه معدن نیز باید با تکیه بر تخصص، زمینه برای ساماندهی فعالیتها فراهم شود.
حمیدیان با انتقاد از رویههای فعلی در واگذاری محدودهها افزود: ثبت محدودههای معدنی به نام افراد یا شرکتهای غیرتخصصی و ایجاد چالش برای سرمایهگذاران واقعی، نیازمند بازنگری جدی است. بخش خصوصی در شرایط کنونی نیازمند حمایت و تسهیلگری است و تداوم رویههای غیرتخصصی، فشارهای اقتصادی را مضاعف میکند.
تأکید بر همافزایی برای حل چالشها
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران نیز بر ضرورت همفکری بخش خصوصی و دستگاههای متولی تأکید کرد و گفت: تشکیل شورای عالی معادن در استان فارس میتواند زمینهای برای جمعبندی مسائل و راهکارهای عملیاتی باشد.
بهرامن با ابراز نگرانی از آمار فعالیت معادن در فارس بیان کرد: از حدود ۸۰۰ معدن استان، نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال هستند، اما تنها ۲۰۰ مورد فعالیت کامل و مستمر دارند. تداوم این وضعیت سرمایهگذاریها را با خطر مواجه میکند و بازگرداندن این سرمایهها به چرخه تولید دشوار است.
او افزود: خانه معدن ایران آماده استفاده از ظرفیتهای قانونی برای روانسازی فرآیندهاست.
فشار ۷۰ برابری قیمت سوخت بر تولید
محمدحسین شرافت، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس، هشدار داد که افزایش غیرمنطقی قیمت سوخت، فعالیت معادن را با چالش جدی مواجه کرده است.
او گفت:قیمت سوخت مصرفی معادن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۷۰ برابر افزایش یافته که این فشار مضاعفی بر هزینههای تولید است.
شرافت با انتقاد از عملکرد وزارت صمت افزود: انتقال سوخت از پالایشگاه شیراز به پالایشگاههای استانهای دیگر و بازگشت آن به فارس، هزینههای غیرضروری حمل را تحمیل کرده است. به نظر میرسد نماینده وزارت صمت در کمیتههای تصمیمگیر، یا حضور مؤثر ندارد یا فاقد توان تخصصی لازم برای دفاع از مطالبات معدنکاران است.
محیط زیست و الزامات قانونی
لیلا تاجگردون، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس نیز بر تعامل میان بخش معدن و محیط زیست تأکید کرد و گفت: فعالیت معادن در مناطق چهارگانه باید در چارچوب ضوابط قانونی و توافقنامههای موجود میان سازمان محیط زیست و وزارت صمت دنبال شود.
تاجگردون با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای جبران خسارتها پیشنهاد داد: بخشی از درآمدهای معدنی که برای احیای مناطق آسیبدیده پیشبینی شده، در خزانه استان منظور شود تا منابع حاصله مستقیماً برای بهسازی همان مناطق هزینه شود.
او همچنین تأکید کرد که برای استفاده از ۱۸ درصد مساحت استان که پتانسیل معدنی دارد، باید هماهنگی بیشتری میان توسعه فعالیتها و ملاحظات زیستمحیطی ایجاد شود.
در پایان این نشست، فعالان بخش خصوصی حوزه معدن استان فارس به بیان مشکلات اجرایی و موانع اداری خود پرداختند و خواستار پیگیری فوری مطالبات مطرحشده شدند.