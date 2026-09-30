فرماندار زاهدان گفت: شنیده شدن صدای انفجار در حوالی کلانتری ۱۹ این شهر، در محدوده خیابان جمهوری، گزارش شده و بررسی درباره منشأ این صدا در حال انجام است.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - جمشید رخشانینسب اظهار کرد: دقایقی قبل یک مورد صدای انفجار ناشی از شی صوتی در محدوده حوالی کلانتری ۱۹ واقع در خیابان جمهوری زاهدان گزارش شده که موضوع در حال بررسی است.
وی افزود: بررسیها برای مشخص شدن منشأ و علت صدای شنیدهشده ادامه دارد و پس از روشن شدن ابعاد موضوع، اطلاعات دقیقتر اعلام خواهد شد.
فرماندار زاهدان تاکید کرد: در حال حاضر بررسی موضوع در دستور کار قرار دارد و جزئیات مربوط به این حادثه پس از مشخص شدن نتیجه بررسیها اطلاعرسانی میشود.
فرمانداری زاهدان