باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی در دیدار با رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه صنف درودگران، مبل‌سازان و کمدسازان شهرستان شیراز با اشاره به طرح راه‌اندازی شهرک صنعتی مبلمان و درودگران شیراز اظهار کرد: ایجاد یک مجموعه تخصصی و منسجم می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌های این حوزه، کاهش پراکندگی واحدهای تولیدی، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه این صنعت کمک کند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان صنفی افزود: یکی از اولویت‌های اتاق اصناف، شناسایی ظرفیت‌های واقعی صنوف و فراهم کردن زمینه برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان است. صنعت مبلمان از جمله حوزه‌هایی است که علاوه بر ظرفیت اشتغال‌زایی، می‌تواند در رونق تولید، توسعه بازار و افزایش سهم استان فارس در تجارت و صادرات نیز نقش‌آفرین باشد.

جوانمردی، اتحادیه درودگران و مبل‌سازان را از جمله اتحادیه‌های توانمند و اثرگذار دانست و گفت: این اتحادیه از ظرفیت بالایی برخوردار است و حضور اعضای ماهر، کوشا و پرتلاش، سرمایه ارزشمندی برای توسعه این صنعت به شمار می‌رود.

او همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان اتحادیه، اتاق اصناف و دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که به تقویت تولید، حفظ اشتغال، توسعه واحدهای صنفی و افزایش توان رقابتی فعالان این حوزه منجر شود، باید با جدیت دنبال شود.

رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان شهرستان شیراز نیز با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این صنف در استان فارس، از پیگیری‌های اتحادیه برای راه‌اندازی شهرک صنعتی مبلمان و درودگران شیراز خبر داد و اظهار کرد: هدف ما ایجاد یک مجتمع صنعتی تخصصی و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب در جنوب کشور است تا فعالان صنعت مبلمان بتوانند در فضایی منسجم، تخصصی و استاندارد به فعالیت بپردازند.

محمدهاشم جمشیدنژاد افزود: با راه‌اندازی این شهرک صنعتی، زمینه برای توسعه فعالیت واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید و فراهم شدن بستر مناسب برای حضور پررنگ‌تر محصولات مبلمان شیراز در بازارهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد و می‌توانیم در صنعت مبلمان در شیراز حرف زیادی برای گفتن داشته باشیم.

منبع: اتاق اصناف فارس