رئیس اتحادیه درودگران شیراز از پیگیری‌ها برای ایجاد یک مجتمع صنعتی استاندارد خبر داد؛ مجموعه‌ای که قرار است با زیرساخت‌های مناسب، زمینه حضور پررنگ‌تر تولیدات مبلمان شیراز را در بازار فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی در دیدار با رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه صنف درودگران، مبل‌سازان و کمدسازان شهرستان شیراز با اشاره به طرح راه‌اندازی شهرک صنعتی مبلمان و درودگران شیراز اظهار کرد: ایجاد یک مجموعه تخصصی و منسجم می‌تواند به ساماندهی فعالیت‌های این حوزه، کاهش پراکندگی واحدهای تولیدی، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه این صنعت کمک کند.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان صنفی افزود: یکی از اولویت‌های اتاق اصناف، شناسایی ظرفیت‌های واقعی صنوف و فراهم کردن زمینه برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان است. صنعت مبلمان از جمله حوزه‌هایی است که علاوه بر ظرفیت اشتغال‌زایی، می‌تواند در رونق تولید، توسعه بازار و افزایش سهم استان فارس در تجارت و صادرات نیز نقش‌آفرین باشد.

جوانمردی، اتحادیه درودگران و مبل‌سازان را از جمله اتحادیه‌های توانمند و اثرگذار دانست و گفت: این اتحادیه از ظرفیت بالایی برخوردار است و حضور اعضای ماهر، کوشا و پرتلاش، سرمایه ارزشمندی برای توسعه این صنعت به شمار می‌رود.

او همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان اتحادیه، اتاق اصناف و دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که به تقویت تولید، حفظ اشتغال، توسعه واحدهای صنفی و افزایش توان رقابتی فعالان این حوزه منجر شود، باید با جدیت دنبال شود.

رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان شهرستان شیراز نیز با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این صنف در استان فارس، از پیگیری‌های اتحادیه برای راه‌اندازی شهرک صنعتی مبلمان و درودگران شیراز خبر داد و اظهار کرد: هدف ما ایجاد یک مجتمع صنعتی تخصصی و برخوردار از زیرساخت‌های مناسب در جنوب کشور است تا فعالان صنعت مبلمان بتوانند در فضایی منسجم، تخصصی و استاندارد به فعالیت بپردازند.

محمدهاشم جمشیدنژاد افزود: با راه‌اندازی این شهرک صنعتی، زمینه برای توسعه فعالیت واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید و فراهم شدن بستر مناسب برای حضور پررنگ‌تر محصولات مبلمان شیراز در بازارهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد و می‌توانیم در صنعت مبلمان در شیراز حرف زیادی برای گفتن داشته باشیم.

منبع: اتاق اصناف فارس

برچسب ها: مبلمان ، جنوب کشور ، اتاق اصناف فارس
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