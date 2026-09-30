یک مورخ اسرائیلی با مقایسه جنگ‌های مغولان نوشت که چنگیزخان و جانشینانش برخلاف سران اسرائیل با وجود خشونت گسترده، برنامه‌های بلندمدت مشخصی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نویسنده در روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» معتقد است مقایسه سران کنونی رژیم تروریستی اسرائیل با «چنگیز خان»، بنیان‌گذار امپراتوری مغول، حتی در حق این امپراتوری نیز منصفانه نیست؛ امپراتوری‌ای که با وجود خشونت‌های گسترده، اهداف راهبردی مشخص و برنامه‌های بلندمدت داشت.

«رووین آمیتای»، نویسنده و مورخ صهیونیست در این مقاله به بررسی جنگ میان مغولان و ممالیک پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قدرت و ویرانگری به‌تنهایی ضامن تحقق امنیت نیست و جنگ‌ها به اهداف روشن و پایانی سیاسی نیاز دارند.

آمیتای که متخصص تاریخ مغولان در غرب آسیا است، بحث خود را با اظهارات «آساف اوریون»، سرتیپ بازنشسته صهیونیستی، آغاز می‌کند که سیاست رژیم تروریستی اسرائیل در قبال مناطق نزدیک به مرز‌های خود را با منطق «چنگیز خان» مقایسه کرده است.

این نویسنده معتقد است این مقایسه بیش از آنکه به سران رژیم تروریستی اسرائیل توهین کند، به خود مغولان توهین است؛ زیرا چنگیز خان و جانشینانش، با وجود کشتار و ویرانی گسترده‌ای که مرتکب شدند، در جنگ‌های خود از منطق راهبردی روشن‌تر و منسجم‌تری پیروی می‌کردند.

او اشاره می‌کند که مغولان به‌طور عامدانه از ویرانی و خشونت برای ایجاد رعب در میان دشمنان و وادار کردن آنها به تسلیم استفاده می‌کردند و لشکرکشی‌های آنان در آسیای مرکزی و غرب آسیا در قرن سیزدهم شامل ایجاد مناطق حائل نیز می‌شد.

به نوشته این مقاله، میان این سیاست و مناطق امنیتی ایجادشده از سوی رژیم تروریستی اسرائیل در لبنان، سوریه و غزه شباهت‌هایی وجود دارد، اما این شباهت‌ها به دلیل تفاوت شرایط و مقیاس، محدود است.

به گفته نویسنده، تفاوت اصلی در نوع تفکر راهبردی است. رهبران مغول، به‌ویژه چنگیز خان و جانشینان اولیه او، اهداف بلندمدت خود را مشخص می‌کردند و برای تامین ابزار‌های لازم جهت تحقق آنها برنامه‌ریزی داشتند. 

این مقاله در پایان تاکید می‌کند که تاریخ درگیری مغولان و ممالیک صرفا روایت یک جنگ قدیمی نیست، بلکه از نگاه نویسنده می‌تواند درسی معاصر درباره رابطه میان قدرت نظامی و اهداف سیاسی ارائه دهد.

این نویسنده صهیونیست تاکید کرد که ویرانگری به‌تنهایی امنیت یا برتری پایدار را تضمین نمی‌کند؛ در مقابل، تعیین اهداف روشن، توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت و آمادگی برای مذاکره می‌تواند از عوامل تعیین‌کننده در پایان دادن به درگیری‌ها باشد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، جنایتکار جنگی ، چنگیز خان
خبرهای مرتبط
رئیس ستاد ارتش اسرائیل سفر به آمریکا را به دلیل وضعیت امنیتی اسرائیل لغو کرد
نتانیاهو به دنبال شکایت علیه اردوغان در دیوان کیفری بین‌المللی
حضور برخی کشور‌های منطقه در نشست محرمانه نتانیاهو در امارات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیشنهاد دوصفحه‌ای قطر برای حل‌وفصل جنگ آمریکا و ایران
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
ابهام درباره پرواز فلای‌دبی؛ روایت‌ها از تلاش خلبان برای سرنگونی هواپیما
ترامپ: با چین کنار می‌آییم با کانادا نه!
پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» آمریکا در عراق
عربستان و اردن دیدار مقام‌هایشان با نتانیاهو را رد کردند
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
الزیدی: ماموریت ائتلاف تمام شد، اما همکاری با آن ادامه دارد
مکرون: رسانه‌های اجتماعی دموکراسی را تضعیف می‌کنند
الاعرجی: عراق در آستانه نقطه عطف پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی است
آخرین اخبار
هشدار درباره جهش ۳۰۰ پوندی قبوض انرژی خانوار‌های انگلیسی
سوریه: اخراج ۷۰۰ هزار پناهجوی سوری از آلمان صحت ندارد
ابهام درباره پرواز فلای‌دبی؛ روایت‌ها از تلاش خلبان برای سرنگونی هواپیما
رئیس ستاد ارتش اسرائیل سفر به آمریکا را به دلیل وضعیت امنیتی اسرائیل لغو کرد
الزیدی: ماموریت ائتلاف تمام شد، اما همکاری با آن ادامه دارد
دیدار پادشاه بحرین با فرمانده انگلیسی در سایه تنش‌های منطقه
پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» آمریکا در عراق
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
ترامپ: با چین کنار می‌آییم با کانادا نه!
کاخ سفید در آستانه انتخابات ممنوعیت صادرات گازوئیل را بررسی می‌کند
الاعرجی: عراق در آستانه نقطه عطف پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی است
عربستان و اردن دیدار مقام‌هایشان با نتانیاهو را رد کردند
مکرون: رسانه‌های اجتماعی دموکراسی را تضعیف می‌کنند
پیشنهاد دوصفحه‌ای قطر برای حل‌وفصل جنگ آمریکا و ایران
بلژیک تا پایان سال ۳ جنگنده اف-۱۶ به اوکراین تحویل می‌دهد
انگلیس: هیچ بمب یا وسیله انفجاری در تحقیقات پایگاه هوایی فیرفورد پیدا نشد
آمریکا ممکن است از اروپا بخواهد ذخایر راهبردی گازوئیل خود را آزاد کند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
روسیه: شی ممکن است دیداری سه‌جانبه با پوتین و ترامپ را ترتیب دهد
عراق از خروج کامل نیروهای ائتلاف آمریکا از این کشور خبر داد
اتحادیه اروپا ۱۱۳ میلیارد دلار بیشتر برای انرژی پرداخت کرده است
ترامپ: درگیری با ایران خیلی زود پایان می‌یابد
قطر: تماس‌ها برای نزدیک کردن مواضع ایران و آمریکا ادامه دارد
ترامپ از طرح کاهش تحریم‌های روسیه حمایت کرده است
سقوط هواپیمای نظامی روسیه ۶ کشته بر جا گذاشت
خروج نیروهای آمریکا از آخرین پایگاه‌های نظامی عراق تا فردا
روسیه احتمال ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در ایران را بررسی می‌کند
بری: عدم پایبندی اسرائیل مانع اجرای توافق آتش‌بس است