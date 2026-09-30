شهروندخبرنگار ما در هفته دفاع مقدس تصاویری از اقدامات پزشکی رایگان درمانگاه چند تخصصی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان خنج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس درمانگاه چند تخصصی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان خنج استان فارس در راستای خدمات رسانی به نیازمندان و اهالی این شهرستان اقدام به ویزیت رایگان بین بیماران کرد. این عملیات امدادی با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و ترویج فرهنگ خدمتگزاری در قالب برنامه‌های فرهنگی-خدماتی برگزار شد. این اقدامات شامل جراح مغز و اعصاب، متخصص غدد، کلیه و مجاری ادرار، متخصص ارتوپد، گوش و حلق و بینی، بینایی سنجی، پزشک طب سنتی، پزشک طب سنتی، پزشک عمومی و مراقبت‌های بهداشتی صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حجت نهاوندی - فارس

گوشه‌هایی از اقدامات پزشکی رایگان درمانگاه پزشکی خنج در هفته دفاع مقدس

اقدامات پزشکی رایگان درمانگاه پزشکی خنج در هفته دفاع مقدس

گوشه‌هایی از اقدامات پزشکی رایگان درمانگاه پزشکی خنج در هفته دفاع مقدس

گوشه‌هایی از اقدامات پزشکی رایگان درمانگاه پزشکی خنج در هفته دفاع مقدس

اقدامات پزشکی رایگان

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برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، خدمات پزشکی ، سوژه خبری
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