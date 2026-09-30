شهروندخبرنگار ما در هفته دفاع مقدس تصاویری از اقدامات پزشکی رایگان درمانگاه چند تخصصی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان خنج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس درمانگاه چند تخصصی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان خنج استان فارس در راستای خدمات رسانی به نیازمندان و اهالی این شهرستان اقدام به ویزیت رایگان بین بیماران کرد. این عملیات امدادی با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و ترویج فرهنگ خدمتگزاری در قالب برنامه‌های فرهنگی-خدماتی برگزار شد. این اقدامات شامل جراح مغز و اعصاب، متخصص غدد، کلیه و مجاری ادرار، متخصص ارتوپد، گوش و حلق و بینی، بینایی سنجی، پزشک طب سنتی، پزشک طب سنتی، پزشک عمومی و مراقبت‌های بهداشتی صورت گرفت.

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منبع: حجت نهاوندی - فارس

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