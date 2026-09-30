معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان از افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی با ظرفیت پذیرش ۳۰ گردشگر در شهرستان بندرخمیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سلیم محمدی با اشاره به افتتاح این پروژه همزمان با هفته گردشگری گفت :یک اقامتگاه بوم‌گردی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید. این واحد اقامتی با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۲۰ مترمربع احداث شده و دارای ۶ اتاق با ظرفیت پذیرش ۳۰ گردشگر است.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی این طرح افزود: با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴ نفر فراهم شده است. توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در بندرخمیر، علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی، نقش بسزایی در معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه و تقویت حضور گردشگران خواهد داشت.

منبع خبر:اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان

 

برچسب ها: میراث فرهنگی ، هفته گردشگری ، افتتاح ، بوم گردی ، بندرخمیر
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