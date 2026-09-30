باشگاه خبرنگاران جوان، سلیم محمدی با اشاره به افتتاح این پروژه همزمان با هفته گردشگری گفت :یک اقامتگاه بوم‌گردی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید. این واحد اقامتی با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۳۲۰ مترمربع احداث شده و دارای ۶ اتاق با ظرفیت پذیرش ۳۰ گردشگر است.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی این طرح افزود: با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴ نفر فراهم شده است. توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در بندرخمیر، علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی، نقش بسزایی در معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه و تقویت حضور گردشگران خواهد داشت.

منبع خبر:اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان