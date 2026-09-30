باشگاه خبرنگاران جوان - برزین ضرغامی در آیین افتتاح رویداد گردشگری کاروانسرای ایزدخواست استان فارس، با اشاره به یکی از چالش‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان در تلاش برای پاسخ به سلیقه بازار و افزایش فروش، در مسیر «بازاری کردن» آثار دچار اشتباه می‌شوند.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: هنر باید با سلیقه روز پیش برود، اما نباید هویت سنتی خود را از دست بدهد.

ضرغامی در جریان بازدید از غرفه‌های این رویداد و بررسی آثار صنایع‌دستی، به‌ویژه مشک‌های تولیدشده در ایزدخواست، گفت: کار‌های بسیار غنی و ارزشمندی در ایزدخواست انجام شده است و باید از هنرمندانی که فرصت یافته‌اند هنر خود را در فضای مشترکی به نمایش بگذارند، حمایت کرد تا هنر‌های سنتی فراموش نشوند.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پاسخ به درخواست‌های مطرح‌شده، از حمایت‌های آتی وزارتخانه خبر داد و پیشنهاد ایجاد یک مرکز جامع صنایع‌دستی در شهر ایزدخواست را مطرح کرد.

او در ادامه گفت: به دنبال ایجاد فضایی هستیم که هم کارگاه باشد و هم نمایشگاه؛ بازارچه‌ای که هنرمندان در آن فضای کسب‌وکار، تولید و عرضه را در یک مکان داشته باشند.

ضرغامی افزود: این مرکز باید محیطی آرام و خلاق باشد تا هنرمندان بتوانند با آرامش خاطر کار کنند و در عین حال، با تعامل مستقیم با مخاطب، روزبه‌روز شوند.

او در پایان بر لزوم مستندسازی و ثبت آثار صنایع‌دستی منطقه تأکید کرد و از بررسی چاپ کتاب یا آثار مکتوب درباره صنایع‌دستی منطقه برای حفظ این میراث برای نسل‌های آینده خبر داد.

اشتغال مستقیم ۷۰ بانوی هنرمند آباده در دل یک مجموعه صنعتی

مجید سلیمی در حاشیه بازدید معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از کارخانه سرامیک صدیق‌سرام در شهر بهمن شهرستان آباده اظهار کرد: ایده اصلی این کارخانه سرامیک، قرار دادن صنایع‌دستی به عنوان یک هدیه فرهنگی در کنار محصولات کاشی و سرامیک و ارسال آنها به مقاصد صادراتی و مشتریان داخلی است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس افزود: این اقدام در واقع نوعی دیپلماسی فرهنگی است که باعث می‌شود هنر دست هنرمندان ما هم‌زمان با محصولات صنعتی به سراسر جهان معرفی شود.

سلیمی با اشاره به اشتغال ایجادشده در این مجموعه گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ نفر از بانوان هنرمند و صنعتگر در رشته‌های مختلف از جمله منبت‌کاری، سفالگری، سرامیک، ژیلوبافی و قالی‌بافی به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند و آثار خود را تولید و ارائه می‌کنند.

او در ادامه با اشاره به جنبه‌های قانونی و حمایتی این همکاری اظهار کرد: قوانینی برای حمایت از این دست اقدامات وجود دارد که از جمله آنها قانون مشارکت‌های اجتماعی است و بر اساس آن، کارخانه‌هایی که در توسعه صنایع‌دستی سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس ادامه داد: این یک مدل برد-برد است که هم به دولت در جمع‌آوری مالیات کمک می‌کند و هم محیطی پایدار برای اشتغال هنرمندان فراهم می‌آورد.

سلیمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارتخانه، نمونه‌های موفق مشابهی در سطح استان و کشور تکرار شود و گفت: این روش یکی از مسیر‌های توسعه تولید و افزایش صادرات صنایع‌دستی ایران است.

منبع: میراث فرهنگی فارس