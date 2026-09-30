باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی با بیان اینکه مرکز آمار ایران بر اساس روال قبل و تقویم انتشار آمار، دو گزارش «شاخص قیمت شهریور ماه» و «طرح هزینه - درآمد خانوار» را در درگاه ملی آمار منتشر کرده است، گفت: همچنین گزارشی هم در مورد اقتصاد دیجیتال در سایت پژوهشکده آنار منتشر خواهد شد.

وی درباره شاخص کل قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در شهریور ۱۴۰۵ افزود: شاخص کل قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در شهریور ۱۴۰۵ به عدد ۷۲۹.۸ رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های کشور در این ماه ۸۹.۸ درصد بوده است.

وی افزود: این نرخ در مقایسه با ماه قبل افزایش کمی حدود ۰.۸ واحد درصد داشته که نشان از کند شدن روند افزایش قبل است. همچنین تورم ماهانه در شهریور برابر ۴.۲ درصد بوده است و تورم سالانه نیز در این ماه به ۷۳.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

مدیر کل دفتر ریاست روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل مرکز آمار ایران در پاسخ به این پرسش که چرا در مقایسه با بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران، افزایشی است؟ تصریح کرد: چند نکته در این خصوص قابل ذکر است. نخست اینکه بانک مرکزی در محاسبات خود فقط نقاط شهری را پوشش می‌دهد ولی مرکز آمار ایران علاوه بر نقاط شهری، نقاط روستایی را نیز پوشش می‌دهد.

رحیمی با یادآوری اینکه اقلام سبد کالایی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است، افزود: یکی از عوامل مهم در محاسبه نرخ تورم، ضرایب اهمیت اقلام است که منابع این ضرایب اهمیت در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است؛ بنابراین به طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت که نتایج محاسبات، یکسان باشد. در ضمن در محاسبه تورم نقطه به نقطه توسط مرکز آمار ایران، این نرخ در مقایسه با ماه قبل، افزایش کمی در حدود ۰.۸ واحد درصد داشته که نشان از کند شدن روند افزایش قبل است؛ لذا در واقع مبانی هر دو عدد درست و قابل استناد بوده و هر دو بیانگر بهبودی ولو جزیی در کند شدن روند تورم هستند.

این مقام مسئول در مرکز آمار درباره اینکه تورم شهریور ماه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و غیرخوراکی و خدمات چقدر بوده است؟ گفت: تورم ماهانه برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۳ درصد و برای گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۵.۷ درصد محاسبه شده است.

مسکن با کمترین تورم

وی در خصوص اینکه بیشترین و کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به کدام گروه‌های کالایی یا خدمات است؟ گفت: در میان گروه‌های اصلی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه به ترتیب مربوط به «دخانیات» با ۱۶۲.۷ درصد، «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» با ۱۲۴.۶ درصد و «ارتباطات» با ۱۲۲.۷ درصد بوده است. در سوی دیگر، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» با ۳۷.۹ درصد و «آموزش» با ۴۹.۷ درصد است.

سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی ۷.۱ درصد شد

رحیمی در خصوص اقتصاد دیجیتال بیان کرد: در راستای مفاد بند «ث» ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت، مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی کل اقتصاد کشور اقدام کردند. سنجش اقتصاد دیجیتال ایران مطابق با نظام حساب‌های ملی و بر اساس تعاریف و استاندارد‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نظام‌نامه سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی (دیجیتال) است.

در این چارچوب، اقتصاد دیجیتال ایران در سه لایه تعریف می‌شود: لایه اول شامل تولید کالا و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، لایه دوم شامل اقتصاد پلتفرمی و لایه سوم شامل اثرات سرریز حاصل از دیجیتالی شدن و افزایش بهره‌وری حاصل از بکارگیری نهاده‌های دیجیتال در سایر بخش‌های اقتصادی است. در این راستا برای براورد آمار‌های اقتصاد دیجیتال از ترکیبی از داده‌های ثبتی صورت‌های مالی کسب و کارها، نتایج آمارگیر‌های نمونه‌ای استفاده شده است.

سخنگوی مرکز آمار درباره سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تأکید کرد: مطالعه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که این نسبت در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴ درصد بود. به‌این‌ترتیب، سهم این حوزه طی یک سال ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته که بیانگر رشد نسبی بیش از ۳۱ درصدی این نسبت است.

وی درباره وضعیت استان‌ها در زمینه اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: بررسی داده‌های استانی نیز تصویری متمرکز از جغرافیای اقتصاد دیجیتال ایران ارائه می‌دهد. تهران با تولید حدود ۱٬۰۶۳ همت ارزش افزوده، ۵۹.۳۹ درصد از کل اقتصاد دیجیتال کشور را در اختیار دارد و با فاصله‌ای چشمگیر در جایگاه نخست ایستاده است. پس از تهران، خراسان رضوی با حدود ۷۶.۳ همت ارزش افزوده و سهم ۴.۲۶ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. اصفهان نیز با نزدیک به ۷۱.۹ همت ارزش افزوده و سهم ۴.۰۲ درصدی، سومین استان کشور در این حوزه است. در مجموع، این سه استان ۶۷.۶۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال ایران را تولید می‌کنند.

رحیمی با بیان اینکه بر اساس مدل لایه‌بندی اقتصاد دیجیتال، این لایه‌ها سه‌گانه هستند، در خصوص تغییرات سهم لایه‌های مختلف اضافه کرد: بررسی اقتصاد دیجیتال بر اساس مدل لایه‌بندی سه‌گانه نشان می‌دهد که سهم لایه‌های دوم و سوم این حوزه از ۳.۶۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در مقابل، سهم لایه نخست اقتصاد دیجیتال در همین بازه زمانی از ۰.۸۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۷۴ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا اقتصاد دیجیتال ایران تا نزدیک به ۶۰ درصد در تهران متمرکز شده است؟ گفت: تمرکز نزدیک به ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال در تهران را می‌توان حاصل تجمع مراکز داده، اپراتورها، شرکت‌های نرم‌افزاری، پلتفرم‌های بزرگ، سرمایه انسانی متخصص، منابع مالی و دفاتر مرکزی بنگاه‌ها در پایتخت دانست. این تمرکز از یک سو مزیت‌های ناشی از شبکه، مقیاس و دسترسی به بازار را تقویت می‌کند و البته دلیلی است برای تسریع در روند توسعه سایر استان‌ها که در برنامه‌های توسعه مد نظر است.

نتایج طرح هزینه - درآمد در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور

رحیمی با اشاره به اهمیت نتایج طرح هزینه و درامد در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور ادامه داد: طرح هزینه و درآمد خانوار یکی از مهمترین و با سابقه‌ترین طرح‌های آمارگیری مرکز آمار ایران است که نتایج آن به صورت سالانه منتشر می‌شود. در این طرح به حدود ۴۰ هزار خانوار شهری و روستایی مراجعه می‌شود و نتایج به دست آمده به روش‌های علمی به کل کشور تعمیم داده می‌شود. روش‌شناسی و نحوه اجرای این طرح کاملا منطبق بر دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بین‌المللی است. این طرح آمارگیری دارای خروجی‌های متنوعی است که از آن جمله می‌توان به متوسط هزینه کل خانوار، متوسط درامد کل خانوار و ضریب جینی اشاره کرد.

هزینه خالص هر خانوار شهری ۳۹۱ میلیون تومان در سال

وی در خصوص آخرین نتایج به دست آمده اذعان کرد: آخرین نتایج این طرح مربوط به سال ۱۴۰۴ است که نشان می‌دهد متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۳،۹۱۹،۴۲۷ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۵.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ۲،۲۰۳،۷۳۸ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۵۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

درآمد سالانه هر خانوار شهری ۴۸۴ میلیون تومان

رحیمی افزود: از طرفی متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۴،۸۴۶،۱۰۵ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱.۲ درصد افزایش داشته است و متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۲،۹۷۱،۰۷۴ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۴۷.۵ درصد افزایش داشته است.

خانوار‌های تهرانی سالی ۵۷۸ میلیون تومان هزینه می‌کنند

مدیرکل روابط عمومی مرکز آمار درباره تصویری که نتایج این طرح در استان‌های کشور ارائه می‌دهد تصریح کرد: بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۵،۷۷۵،۹۱۳ هزار ریال بیشترین و استان سمنان با ۲،۲۲۹،۶۷۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۴ داشته‌اند. همچنین استان تهران با ۷،۲۱۰،۰۱۵ هزار ریال بیشترین و استان سیستان با ۲،۸۳۴،۶۱۲ هزار ریال کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده است.

منبع: ایرنا