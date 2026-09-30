باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آندری کوندرخین، متخصص قلب و عروق، اظهار داشته است که سکته قلبی (انفارکتوس میوکارد) همیشه با درد شدید قفسه سینه آغاز نمی‌شود؛ گاهی علائم دیگری می‌توانند نشان‌دهنده شروع این وضعیت باشند.

کوندرخین هشدار داد که علائم دیگر—مانند درد در ناحیه فک، بازو یا زیر کتف چپ، و همچنین علائمی شبیه به ناراحتی معده—می‌توانند نشانه سکته قلبی باشند.

او توضیح داد که اگرچه سکته قلبی معمول با درد تیز و خنجری در قفسه سینه همراه است—دردی که اغلب آن‌قدر شدید است که بیمار برای یافتن تسکین، مدام وضعیت بدنی خود را تغییر می‌دهد، اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد—اما ممکن است با تعریق سرد و چسبناک، احساس ناخوشی عمومی و مشکلات تنفسی نیز همراه باشد.

این پزشک خاطرنشان کرد که برخی سکته‌های قلبی ممکن است تشخیص داده نشوند، به‌ویژه زمانی که علائم به صورت درد شکمی بروز می‌کنند و باعث می‌شوند بیمار تصور کند مشکل مربوط به معده است. او اشاره کرد که درد ممکن است ابتدا در حین فعالیت بدنی ایجاد شود و سپس به‌صورت دوره‌ای، حتی در حالت استراحت یا نشستن، تکرار گردد.

کوندرخین توصیه کرد که در صورت بروز چنین علائمی، فرد باید هرچه سریع‌تر نوار قلب (ECG) بگیرد و جزئیات کامل را در اختیار پزشک قرار دهد؛ زیرا این آزمایش ممکن است تغییراتی را نشان دهد که حاکی از وجود مشکل قلبی پیش از وقوع سکته است.

او افزود که افراد بالای ۴۵ سال در صورت بروز علائم نگران‌کننده باید نوار قلب بگیرند و تأکید کرد که درد قفسه سینه، صرف‌نظر از سن، نیازمند معاینه پزشکی است. وی خاطرنشان کرد که سکته قلبی می‌تواند افراد جوان‌تر را نیز درگیر کند؛ بنابراین در صورت وجود علائم، غربالگری می‌تواند حتی از سن سی‌سالگی انجام شود.

این پزشک توضیح داد که سکته قلبی گاهی ممکن است بدون درد مشخصی رخ دهد و تشخیص آن را برای فرد دشوار سازد. اگرچه در برخی موارد ضعف شدید ناشی از اختلال در عملکرد قلب ممکن است با این رویداد همراه باشد، اما نبود درد یا خفیف بودن آن، احتمال وقوع سکته قلبی را رد نمی‌کند.

کوندرخین اشاره کرد که علائم هشداردهنده ممکن است روز‌ها پیش از حمله ظاهر شوند؛ درد ممکن است ابتدا در حین فعالیت بدنی—مانند پیاده‌روی—بروز کند و سپس در حالت استراحت نیز ظاهر شده و در نهایت به دردی شدید و حاد تبدیل شود. در برخی موارد، علائم غیرمعمول—مانند دندان‌درد—ممکن است بروز کنند که می‌تواند فرد را به این اشتباه بیندازد که مشکل مربوط به دندان است، نه قلب. پزشک تأکید کرد که از آنجا که علائم حمله قلبی در افراد مختلف متفاوت است، توجه به علائم غیرعادی و انجام معاینات پزشکی در صورت بروز آنها بسیار حیاتی است.

منبع: life.ru