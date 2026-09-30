کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال درباره شکست ایران در ۲ بازی دوستانه برابر روسیه و ازبکستان توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال و کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه باخت ایران برابر روسیه در بازی دوستانه را چطور ارزیابی میکنید، اظهار کرد: تیم ملی فوتبال ۲ بازی دوستانه برگزار کرد و متاسفانه هر ۲ بازی را واگذار کرد. روشی که قلعه نویی برای شروع جام ملتهای آسیا انتخاب کرده همان روشی هست که برای مسابقات مقدماتی جام جهانی در نظر گرفته بود. در آن مقطع هم مشاهده کردیم چند بازیکن اصلی حضور پیدا کردند، اما هیچ گاه در ترکیب اصلی تیم ملی در جام جهانی راه پیدا نکردند.
او افزود: مهمترین مسئله که ما در دومین بازی تدارکاتی ایران میتوانیم بپردازیم، ۳ بازیکن دفاع راست همزمان در ترکیب تیم ملی بودند. این سوال پیش میآید که در فوتبال ما بازیکنی وجود نداشت که مجبور شدیم از ۲ مدافع راست دیگر در ۲ پست غیر تخصصی استفاده کنیم. این اولین سوالی هست که در ذهن هر کسی پیش میآید. معمولا چنین کاری را تیمهایی انجام میدهند که در فصل مسابقات هستند و بازیکنانشان آسیب میبینند و به بازی اصلی نمیرسند و مجبور میشوند بازیکنان را در پستهای غیر تخصصی شان بازی بدهند. اما مسابقات لیگ به خاطر این تعطیل شده است تا بهترین بازیکن در بهترین شرایط در اختیار کادر فنی تیم ملی فوتبال قرار بگیرد.
رحیم پور گفت: تیم ملی فوتبال مثل بازی ازبکستان و بازیهایی که در جام جهانی داشت، این ضعف را هنوز نتوانسته برطرف کند. مهمترین ضعف تیم ملی این است که این تیم از حالت حمله به دفاع کند عمل میکند و ایجاد فاصله و موقعیت گل به حریف زیاد میدهد و در بازی با روسیه این ضعف بیشتر بوده است. ضمن اینکه تیم ملی فوتبال وقتی از حمله به دفاع برمی گردد علاوه بر اینکه فضاهای زیادی به حریف میدهد، زمانی که در حالت تدافعی است و قصد دارد تراکم دفاعی را بیشتر کند، نیم فضاها بین خط دفاع و هافبک را به حریف میدهد. تیم ملی فوتبال اشکالاتی دارد و زمانی که تحت فشار قرار میگیرد نمیتواند از آن فشار خارج شود و مجبور میشود توپهای بی هدف بزند و این موضوع باعث میشود که تیم مقابل سریعتر توپ را به دست آورد و صاحب جریان بازی شود. به هر حال باید تیم ملی فوتبال در پرس کردن بیشترین دقت کند. البته ما وقتی بیشتر پرس میکنیم نفرات تیم ما از لحاظ بدنی سریعتر افت پیدا میکند.
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال گفت: گل اولی که تیم ملی فوتبال در بازی با روسیه دریافت کرد از سمت رامین رضاییان بود. به هر حال رضاییان بیشتر در حمله حضور دارد به همین خاطر سرمربی استقلال که در فصل قبل کمتر از رضاییان استفاده میکرد، چون تیمها میدانستند که رامین در حمله بیشتر حضور دارد و از فضای پشت رامین استفاده میکردند و این کارها را بارها بارها تکرار کردند و کادر فنی استقلال را مجبور کردند که کمتر از رامین در بازیها استفاده کند. رضاییان در برگشتها و کارهای دفاعی این مشکل را دارد.
رحیم پور گفت: گل دوم روسیه در جایی صورت گرفت که ما نباید در آنجا خطا میدادیم و یک مقدار بازیکنان ما غیر حرفهای عمل کردند و خطا دادن در محوطه جریمه مساوی با گل است. بازی عادی نبود که بازیکنان حریف از مهارت کمتری برای زدن ضربات ایستگاهی برخوردار باشند. هر چه سطح بازیها بالاتر میرود، بازیکنان با مهارت بالا بیشتر هستند و امکان گل کردن خطا در اطراف محوطه جریمه افزایش مییافت. این درسی بود که گل دوم روسیه به ما داد. حسینی در گلهای اول و دوم نمیتوانست عکس العمل خوبی داشته باشد و اگر توپ را میگرفت شاهکار کرده بود. همانطور که پیام نیازمند در نیمه دوم بازی با یکسری از انجام حرکات توانست از تعداد گلهای بیشتر حریف جلوگیری کند.
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال درباره ارزیابی اش از باخت تیم ملی فوتبال با حضور بازیکنان باتجربه و مسن چیست، گفت: ما تغییر نسل نداریم و هر نسل ۱۵ سال تفاوت سن دارد. قلعه نویی در این مدتی که سرمربی تیم ملی بوده، ۱۵ سال تغییر سن در تیم ملی نداده است. چیزی که ما در تیم ملی مشاهده میکنیم تغییر بازیکنان با سنهای بالاتر در تیم ملی است. قلعه نویی اعتقادش این است که از بازیکنان باتجربه استفاده کند. در حالی که من این چیزها را قبول ندارم، چون ما چیزی به اسم بازیکن کم تجربه نداریم. بازیکنانی که الان در تیم ملی و تیم باشگاهی هستند، بازیکنانی هستند که از رده نونهالان در تیم ملی حضور یافتند و یا در تیمهای باشگاهی خود مسابقات بین المللی رفتند و بازی کردند. بازیکنی که از رده نونهالی به امید راه یافته شاید در حدود ۵۰ بازی بین المللی دارد. این بازیکن بی تجربه نیست.
او افزود: همانطور که ما در مورد بازیکن با تجربه میگوییم سن یک عدد است، بازیکن جوان هم سن برایش یک عدد است و توانایی هایش از بزرگسال میتواند بالاتر باشد. وقتی ما نخواهیم کاری انجام بدهیم با اعداد و کلمات بازی میکنیم. واقعیت این است که ما باید بدانیم از زمان حضور قلعه نویی در تیم ملی فوتبال، فدراسیون فوتبال به دنبال چه چیزی بود و براساس چه اهدافی با قلعه نویی به تفاهم رسیدند و قلعه نویی نسبت به آنچه تفاهم کرده عملکردش به چه صورت بوده است تا براساس آن عملکرد قلعه نویی را بسنجیم. ما نمیتوانیم بگوییم که سرمربی تیم ملی فوتبال در بازده زمانی مشخص باید تیم ملی را به سن پایینتر میرساند یا نه! آن چیزی که ما در تیم ملی میبینیم این است که تغییر نسلی ندیدیم، چون هر نسل باید ۱۵ سال با یکدیگراختلاف سن داشته باشند. ما تغییر اسم در تیم ملی داریم.
رحیم پور تصریح کرد: عملکرد کادر فنی را نمیتوانیم بر روی ذهنیت خود بسنجیم و باید ببینیم که فدراسیون فوتبال در زمان عقد قرارداد با قلعه نویی به دنبال کاهش سن تیم ملی فوتبال بوده و قصد داشته میانگین سنی تیم ملی را به ۲۰ سال برساند یا نه! همانطور که ما در جام جهانی بالاترین سن را داشتیم و حذف هم شدیم. ضمن اینکه ما داریم نزول پیدا میکنیم و اگر فدراسیون فوتبال بخواهد باید این موضوع را آسیب شناسی کند و نظرات نفرات کارکشته را جویا شود.
او درباره اینکه به نظرش تغییرات در کادر فنی تیم ملی باید صورت بگیرد یا نه! گفت: هر چه کادر فنی از نظر ذهنی و قابلیتهای فنی بالاتر باشد میتواند بهتر به سرمربی تیم ملی کمک کند. اینکه قلعه نویی این نفرات را بهترین دستیاران خود میداند، شاید من و سایرین این موضوع را نپذیریم و اعتقاد داشته باشیم که سرمربی تیم ملی فوتبال باید از بهترین نفرات با نظرات قویتر استفاده کند.
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال با این شرایط در جام ملتهای آسیا موفق میشود، بیان کرد: تیمها در جام ملتهای آسیا متفاوتتر از قبل حضور پیدا میکنند. ما با تیمهای ملی همانند ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی در جام ملتها بازی خواهیم کرد و این تیم ها از لحاظ فنی قویتر هستند و وضعیت بهتری دارند. البته تیم ملی کشورمان دارد سیر نزولی پیدا میکند و این به نفع تیم ملی فوتبال و قلعه نویی نیست و باید نسبت به آن تصمیم جدیتر گرفته شود. به نظرم شرایط در جام ملتهای آسیا برای قهرمان شدن بیش از حد سخت است و نمیتوانیم با این شرایط به دنبال قهرمانی در جام ملتهای آسیا باشیم.
او درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که از برخی بازیکنان در اردوهای بعدی تیم ملی فوتبال استفاده نمیکند، گفت: ما یک ضرب المثلی در کشورمان داریم که میگویم که برای نخواستن یک نخ کافی است. اگر بخواهیم این موضوع را در نظر بگیریم دیگر نباید علیرضا بیرانوند و احسان حاج صفی که ۲ اشتباه وحشتناک را در این سن و سال با این تعداد بازی انجام دادند را در تیم ملی ببینیم. دستاورد تیم ملی فوتبال ما در این ۲ بازی دوستانه، رکورد شکنی حاج صفی در تعداد بازیهای ملی بود و او رکورد بیشترین بازی ملی را به دست آورده است. وقتی حاج صفی آن اشتباه را با آن تعداد بازی ملی انجام میدهد، به نظرم قلعه نویی نباید این حرف را بعد از ۲ بازی دوستانه میزد، چون بازیکنانی که به اردو آورد و به برخی از آنها بازی داد تعداد بازی ملی شان به حاج صفی و بیرانوند نمیرسد و در شرایط بازی برای تیم ملی نبودند.
او خاطر نشان کرد: اظهارت قلعه نویی مصداق این است که ما یک بازی انجام بدهیم که همه بازیکنان خوب باشند به غیر یکی، ۲ بازیکن که فرصت زیادی به آنها داده شده باشد خوب نباشند و تعداد بازیهایی که به آنها فرصت دادند زیاد باشد در آن صورت میگوییم که بازیکنان نتوانستند از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. وقتی وضعیت همه بازیکنان خراب است و شرایط خوبی ندارد و بازیکنانی با تعداد بازی ملی زیاد آن اشتباهات را میکنند ما نمیتوانیم این حرف را بزنیم که به برخی از بازیکنان فرصت داده شد و نتوانستند استفاده کنند.
رحیم پور در پایان گفت: همه ما دوست داریم که تیم ملی کشورمان در بهترین عملکرد و شرایط باشد و اگر صحبتی میشود در جهت این است که تیم ملی فوتبال موفق باشد. انتقادات را بشنویم و راه حلها را دنبال کنیم و بهترین راهکار را انتخاب و عملیاتی کنیم. به هر حال تا جایی که میدانم قلعه نویی مشاوره پذیر هست وبهتر است، از یکسری از افراد که قبولشان دارد مشاوره بگیرد و باید خارج از ملاحظات ممکن خیلی شفاف و روشن اشکالات و مسائل را بیان کند و در این صورت به نفع تیم ملی و کادر فنی است. اگر امروزه صحبت از مسائل فنی و آنالیز بازیهای تیم ملی میشود برای این است که همه به تیم ملی فوتبال علاقه دارند و نتایجش را پیگیری میکنند و دوست دارند موفق باشد. وقتی ما یک بازیکن راست پا را در دفاع چپ قرار میدهیم، این سوال پیش میآید که آیا ما بازیکن چپ پا در فوتبالمان نداریم؟ البته ما بازیکن داریم، اما کادر فنی تیم ملی فوتبال از آن بازیکن استفاده نمیکند.