باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اولین قدم برای نجات فردی که دچار ایست قلبی شده چیست؟ + فیلم

فردی که دچار ایست قلبی شده نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - افرادی که دچار ایست قلبی شده اند نیازمند رسیدگی فوری برای نجات هستند. بنابراین بهتر است تا همه ما آموزش های کمک های اولیه در این شرایط را کسب کنیم.

مطالب مرتبط
اولین قدم برای نجات فردی که دچار ایست قلبی شده چیست؟ + فیلم
young journalists club

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

اولین قدم برای نجات فردی که دچار ایست قلبی شده چیست؟ + فیلم
young journalists club

راهکار مقابله با خفگی افراد + فیلم

اولین قدم برای نجات فردی که دچار ایست قلبی شده چیست؟ + فیلم
young journalists club

فرو ریختن ساختمان مسکونی در غزه؛ ۸ شهید و ده‌ها مفقود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای حمایت پسر ثروتمند عربستانی از ایران + فیلم
۷۸۱

ماجرای حمایت پسر ثروتمند عربستانی از ایران + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
اینترنشنال؛ عبور از فاز رسانه‌ای و ورود به فاز تسلیح و حمله مسلحانه! + فیلم
۶۸۴

اینترنشنال؛ عبور از فاز رسانه‌ای و ورود به فاز تسلیح و حمله مسلحانه! + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم
۶۷۴

فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
دوباره جنگ می‌شود؟  + فیلم
۵۷۲

دوباره جنگ می‌شود؟  + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم
۴۷۹

خارگ؛ جزیره آهوان ایرانی + فیلم

۰۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha