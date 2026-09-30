اولین قدم برای نجات فردی که دچار ایست قلبی شده چیست؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u0641\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u0628\u0646\u0627\u0628\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0647\u0645\u0647 \u0645\u0627 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u06a9 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0631\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u0645.\n