وزیر کشور فرانسه از بازداشت ۴۴۰ نفر و زخمی شدن ده‌ها دانش‌آموز، کارکنان مدارس و نیرو‌های امنیتی در جریان اعتراضات گسترده دبیرستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزیر کشور فرانسه اعلام کرد در جریان اعتراضات و مسدود شدن دبیرستان‌ها در سراسر کشور، ۴۴۰ نفر بازداشت شدند که حدود دو سوم آنها تحت بازداشت پلیس قرار گرفتند.

لوران نونز گفت بیشتر بازداشت‌ها به تخریب اموال، درگیری با نیرو‌های امنیتی و خشونت علیه مأموران دولتی مربوط بوده است. وزارت آموزش فرانسه نیز از زخمی شدن ۳۱ دانش‌آموز و کارکنان مدارس خبر داد و نونز اعلام کرد ۴۸ نیروی امنیتی نیز در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند.

اتحادیه دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه اعلام کرده است که حدود ۴۰۰ مدرسه از مجموع نزدیک به ۳۷۰۰ دبیرستان این کشور مسدود شده‌اند. این اعتراضات در منطقه ایل-دو-فرانس طی روز‌های اخیر در اعتراض به کلاس‌های شلوغ، برنامه‌های فشرده درسی و کمبود معلم برگزار شده است.

این اتحادیه خواستار ادامه مسدود کردن مدارس در روز پنجشنبه برای مطالبه منابع و امکانات بیشتر آموزشی شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تظاهرات در فرانسه ، فرانسه
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