فولاد بافت در سومین دیدار خود از مرحله نخست لیگ دسته سه فوتسال کشور، با نمایشی قدرتمند و یک برد چهارگله، آتام بجنورد را شکست داد و ۶ امتیازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ سالن ۹ دی تربت‌حیدریه ظهر چهارشنبه ۸ مهرماه شاهد نمایشی از قدرت و انسجام فوتسال کرمان بود؛ جایی که فولاد بافت از همان سوت آغاز، بازی را در اختیار گرفت و در نهایت با چهار گل، حریف خود، آتام بجنورد را بدرقه کرد.

شاگردان پژمان ذوالعلی در این دیدار با فوتسالی تهاجمی و منسجم، اجازه ندادند حریف فرصت چندانی برای عرض‌اندام پیدا کند و فشار حملات فولاد سرانجام دروازه آتام را چهار بار گشود.

مهدی قاسمی؛ ستاره جشن چهارگله

در این جشن چهارگله، مهدی قاسمی با به ثمر رساندن دو گل، نقش پررنگی در پیروزی فولاد بافت داشت و عنوان یکی از چهره‌های درخشان میدان را از آن خود کرد.

امیر آرمند و سینا کریمی نیز هر کدام یک بار دروازه آتام بجنورد را باز کردند تا سهم خود را در برد شیرین بافتی‌ها ثبت کنند.

اما ماجرا فقط به خط حمله فولاد ختم نشد؛ در سوی دیگر میدان، خط دفاعی منسجم و دروازه‌بان فولاد روزی کم‌نقص را پشت سر گذاشتند و با بسته نگه داشتن دروازه، اجازه ندادند جشن بافتی‌ها تلخ شود.

فولاد بافت؛ ۶ امتیاز و تفاضل +۵

با این پیروزی، فولاد بافت به ۶ امتیاز رسید و با تفاضل گل مثبت ۵ جایگاه خود را در جدول مستحکم‌تر کرد.

حالا یوز‌های کرمانی با اندوخته‌ای شیرین و اعتمادبه‌نفسی بیشتر، به ادامه مسیر در لیگ دسته سه فوتسال کشور چشم دوخته‌اند؛ مسیری که برای تیم جوان بافت می‌تواند آغاز یک رؤیای بزرگ‌تر باشد.

فولاد بافت حالا نه فقط با چهار گل، بلکه با پیامی روشن از تربت‌حیدریه بازگشته است؛ این تیم برای صعود آمده و هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.