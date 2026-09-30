رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۷ امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، به‌منظور تسهیل عبور و مرور مسافران و تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۷ امروز ۸ مهر ماه تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس، از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج، ممنوع خواهد شد.

وی افزود: در ادامه، مسیر (جنوب به شمال) از ابتدای آزادراه تهران-شمال و محور چالوس به سمت چالوس، یعنی از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سرهنگ محبی با بیان اینکه این محدودیت با هدف مدیریت جریان ترافیک و تسهیل تردد مسافران اعمال می‌شود، گفت: محدودیت تردد تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی در محور ادامه خواهد داشت و پس از عادی شدن شرایط، تصمیمات بعدی درخصوص نحوه تردد اعلام می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده ولی‌آباد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال و حدفاصل تونل ۱۶ تا تونل ۱۸ نیز ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی گفت: در محور هراز در مسیر‌های رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو، آزادراه رشت-قزوین در مسیر جنوب به شمال محدوده امامزاده هاشم، آزادراه تهران-پردیس در محدوده تونل شماره ۲ و محور قدیم تهران-بومهن در محدوده پل اتوبان بابایی نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در آزادراه تهران-کرج-قزوین در محدوده گرمدره تا محمدشهر و گلشهر تا حصارک و در آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده گلشهر و استاندارد تا کلاک، تردد خودرو‌ها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه تهران-ساوه اظهار کرد: در این محور نیز در محدوده بهمن‌آباد تا دهشاد ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین از بارش باران در برخی محور‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خبر داد و به رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی و افزایش حجم تردد در محور‌های مواصلاتی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، به توصیه‌ها و هشدار‌های مأموران پلیس راه توجه کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مورد نظر خود را بررسی کرده و در طول مسیر نیز با صبر و حوصله رانندگی کنند تا شاهد کاهش حوادث و تسهیل در عبور و مرور باشیم.

منبع: پلیس راهور فراجا

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
پلیس راهور فراجا: ترافیک نیمه‌سنگین در چالوس، هراز و آزادراه قزوین ـ تهران
ترافیک سنگین در محور چالوس/ سایر محور‌های شمالی روان است
محدودیت تردد جاده‌های شمال/ جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز یک‌طرفه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رابطه پنهانی آتش انتقام را روشن کرد
مشاوران املاک برای تنظیم قولنامه عادی سند سبز تعلیق پروانه کسب می‌شوند
حکم اعدام دو لیدر اغتشاشات دی‌ماه در مشهد اجرا شد
راز قتل چوپان در یافت‌آباد فاش شد
تعلیق ۲ شرکت مسافربری پس از ۲ حادثه مرگبار اتوبوس
۵ هزار آتش‌نشان تهرانی تا سال ۱۴۰۷ صاحب‌خانه می‌شوند
دستور ویژه برای برخورد با اخلال‌گران بازار ارز
۱۴۸ فوتی در تصادفات موتورسیکلت
کشف عدم ایفای تعهد ارزی ۵۳ میلیارد تومانی در تهران
تولید ۵ قطار ملی در دستور کار واگن‌سازی تهران
آخرین اخبار
جاده چالوس از ساعت ۱۷ یک‌طرفه می‌شود
کشف عدم ایفای تعهد ارزی ۵۳ میلیارد تومانی در تهران
دستور ویژه برای برخورد با اخلال‌گران بازار ارز
زنگ خطر سالمندی در ایران؛ رشد چهار برابری سالمندان نسبت به جمعیت عمومی
۱۴۸ فوتی در تصادفات موتورسیکلت
تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های قضایی
راز قتل چوپان در یافت‌آباد فاش شد
مشاوران املاک برای تنظیم قولنامه عادی سند سبز تعلیق پروانه کسب می‌شوند
تخفیف ۵۰ درصدی بازدید از برج میلاد/ بازدید برای کودکان تا ۱۷ مهرماه رایگان شد
ترخیص ۱۱۲ هزار و ۲۶۴ مورد از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص
راهکار آموزش «نه گفتن» به کودکان + فیلم
باید ابعاد و آثار حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در سطح بین‌المللی تبیین شود
تولید ۵ قطار ملی در دستور کار واگن‌سازی تهران
رابطه پنهانی آتش انتقام را روشن کرد
تعلیق ۲ شرکت مسافربری پس از ۲ حادثه مرگبار اتوبوس
حکم اعدام دو لیدر اغتشاشات دی‌ماه در مشهد اجرا شد
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور تهران ـ شهریار
۵ هزار آتش‌نشان تهرانی تا سال ۱۴۰۷ صاحب‌خانه می‌شوند
منتظری: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به وقف، حساسیت بسیار بالایی می‌طلبد
تعریف درست واقع بینی در زندگی شخصی و اجتماعی + فیلم