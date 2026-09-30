در دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه، ۷ فلسطینی به شهادت رسیده و دست کم ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات بهداشتی نوار غزه اعلام کردند که رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) در دو حمله جداگانه در این باریکه، یک خودرو و یک آپارتمان را هدف قرار داده که مجموعا جان ۷ فلسطینی را گرفته است.

امدادگران می‌گویند یکی از حملات هوایی، خودرویی در محله تل‌الهوی در شهر غزه را هدف گرفت که در جریان آن ۶ نفر به شهادت رسیده و ۱۵ نفر زخمی شدند.

همچنین در حمله هوایی دیگری که یک آپارتمان در شهر غزه را هدف گرفت، یک زن به شهادت رسید.

رژیم صهیونیستی با این ادعا که رزمندگان حماس در حال بازسازی توان نظامی خود هستند، روزانه آتش‌بس را نقض کرده و در غزه حملات هوایی انجام می‌دهد.

این آتش‌بس پاییز سال گذشته برقرار شد، اما هنوز توافق چندانی درباره مرحله دوم آن وجود ندارد.

حملات هوایی رژیم صهیونیستی طی این مدت همچنان ادامه داشته است. به گفته مقام‌های بهداشتی نوار غزه، از زمان برقراری آتش‌بس دست‌کم هزار و ۴۰۰ فلسطینی در غزه به شهادت رسیده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای فلسطینی ، نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
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