باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیأتمدیره سازمان هدفمندسازی یارانهها، از واریز ۴۱.۸ همت دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: این مبالغ امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ به حساب گندمکاران واریز شد.
وی افزود: در این مرحله، با تأمین و تخصیص اعتبار ۴۱.۸ همت برای پرداخت مطالبات گندمکاران، واریز مبالغ انجام شد.
نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله از پرداختها اظهار کرد: با این مرحله از واریزی، مجموع پرداختی مطالبات گندمکاران کشور از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم تاکنون به ۳۹۰.۲ همت رسید.
مدیرعامل و عضو هیأتمدیره سازمان هدفمندسازی یارانهها ادامه داد: این پرداختها شامل مطالبات گندمکارانی است که محصول خود را تا ششم مهرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند.
وی در پایان تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان انجام میشود و روند پرداخت سایر مطالبات نیز متناسب با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.
منبع: سازمان هدفمندسازی یارانهها