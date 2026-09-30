مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۴۱.۸ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران واریز شد و مجموع پرداختی‌ها به ۳۹۰.۲ همت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از واریز ۴۱.۸ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: این مبالغ امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ به حساب گندم‌کاران واریز شد.

وی افزود: در این مرحله، با تأمین و تخصیص اعتبار ۴۱.۸ همت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران، واریز مبالغ انجام شد.

نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله از پرداخت‌ها اظهار کرد: با این مرحله از واریزی، مجموع پرداختی مطالبات گندم‌کاران کشور از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم تاکنون به ۳۹۰.۲ همت رسید.

مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: این پرداخت‌ها شامل مطالبات گندم‌کارانی است که محصول خود را تا ششم مهرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان انجام می‌شود و روند پرداخت سایر مطالبات نیز متناسب با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: مطالبات گندم‌کاران ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها
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