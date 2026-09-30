باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ادعای اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر دوام نیاوردن اقتصاد ایران مقابل فشارها، گفت: اگر خاطرتان باشد آنان در اوایل جنگ ۱۲ روزه نیز از این گونه مطالب بیان میکردند و مدتی که میگفتند کمتر بود و از دو روز سخن میگفتند.
وزیر صنعت افزود: حرفهایی او نه منطق عقلی دارد و نه میتوان گفت که غیر مغرضانه حرف میزند. معلوم است آنان دشمن ما هستند و ما هم در شرایط جنگ هستیم و این موارد قابل اعتنا نیست.
ادعاهای بسنت در حالی منتشر میشود که دوم مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به لفاظی و گندهگویی وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرده بود: دلتان میخواست ایران را به عقب و به دهه ۱۹۷۰ میلادی برگردانید؟ کسی به شما نگفته بود که درافتادن با ایران، کار آماتورها نیست؟ حالا ما خود شما را به وضعیت دههٔ ۱۹۷۰ برمیگردانیم؛ با همان نرخهای بهرهی بالا، قیمتهای سرسامآور بنزین، کمبود گازوئیل و البته شلوارهای دمپاگشاد! از این نوستالژی حسابی لذت ببرید!
منبع: ایرنا