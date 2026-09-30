در دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله از کتاب زندگینامه شهید سیدحسن نصرالله با عنوان «روح الامین» در مدرسه حجتیه قم رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- مراسم رونمایی از کتاب زندگینامه شهید سیدحسن  نصرالله با عنوان «روح الامین» به مناسبت هفته دفاع مقدس و دومین سالگرد شهادت سید مقاومت سیدحسن نصرالله با حضور جمعی از طلاب خارجی، مسئولین و اساتید جامعة المصطفی در مدرسه حجتیه قم برگزار شد.

حاج حسین کاجی راوی شهدا در این مراسم اظهار داشت: افتخار داریم این کتاب را در مکانی رونمایی می کنیم که سالها پیش محل حجره و سکونت رهبر شهید ما و همچنین محل رفت و آمد شهید سیدحسن نصرالله بوده است. 

این دو عزیز سالهای پیش در این مدرسه با برکت، رفت و آمد داشته اند و امروز هریک افتخار شیعه و جهان اسلام شده اند لذا امروز طلاب ما اعم از ایرانی و غیر ایرانی باید به دو اسوه بزرگ جهان اسلام اقتدا کنند. 

گفتنی است کتاب «روح الامین» که به همت انتشارات حماسه یاران به زیور طبع آراسته شده، روایت  زندگی شهید سید حسن نصرالله از زبان خودشان است.

 این اثر با گردآوری بیش از ۱۷۰ ساعت سخنرانی، مصاحبه و گفت‌وگوی مستقیم از ایشان، تصویری روشن و بدون واسطه از رهبر مقاومت ارائه می‌دهد.

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برچسب ها: مراسم رونمایی ، سید حسن نصرالله
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