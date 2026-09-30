یک فوق تخصص غدد کودکان گفت: مصرف داروهای لاغری بدون تجویز پزشک به دلیل عوارض احتمالی نباید مصرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - رضا توکلی زاده فوق تخصص غدد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مصرف دارو‌های لاغری برای کاهش وزن باید همراه با رعایت سبک زندگی سالم باشد و گرنه چاقی و واضافه وزن دوباره گریبانگیر افراد خواهد شد.

به گفته وی، دارو‌های لاغری باید بر اساس تجویز پزشک مصرف شود وگرنه عوارض مختلفی گریبانگیر افراد مصرف کننده دارو‌های لاغری را خواهد گرفت.

توکلی زاده تصریح کرد: برای رهایی از چاقی سبک زندگی صحیح و سالم باید رعایت شود. تغذیه سالم، خواب سالم و تحرک مناسب راهکاری مفید برای پیشگیری از اضافه وزن است.

این فوق تخصص غدد کودکان بیان کرد: در حال حاضر بیماری چاقی در دنیا رو به افزایش است؛ چاقی ریز فاکتور بسیاری از بیماری‌ها از جمله بروز سکته‌های قلبی و عروقی است.

برچسب ها: چاقی ، اضافه وزنی
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