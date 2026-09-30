باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به ظرفیت ابزارهای پیشبینیشده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: سپرده کالایی و سایر ابزارهای مالی میتوانند در شرایط فعلی بهعنوان مکمل ابزارهای موجود، هم به حفظ قدرت خرید مردم کمک کنند و هم منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی و طرحهای زیربنایی و زیرساختی را تأمین کنند.
قادری اظهار کرد: سپرده کالایی و سایر ابزارهایی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پیشبینی شدهاند، میتوانند مکمل ابزارهای قبلی باشند و در شرایط فعلی نقش مؤثری در هدایت منابع مالی ایفا کنند.
وی افزود: در شرایط کنونی بسیاری از مردم نگران این هستند که داراییها و نقدینگی خود را به چه نوع دارایی تبدیل کنند تا قدرت خرید آنها حفظ شود. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و همچنین طرحهای زیربنایی و زیرساختی کشور برای اجرای پروژههای خود به منابع مالی نیاز دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: ابزارهایی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پیشبینی شده است، میتواند میان این دو نیاز ارتباط برقرار کند؛ به این معنا که از یک سو امکان حفظ قدرت خرید برای مردم را فراهم کند و از سوی دیگر، کانالی برای هدایت منابع به سمت بخش تولید و پروژههای زیربنایی و زیرساختی کشور باشد.
در ادامه مهدی فرازمند، کارشناس سرمایهگذاری، با تأکید بر ضرورت استفاده از روشهای تأمین مالی غیرتورمی برای بازسازی مکانهای آسیبدیده از جنگ، گفت: بازار سرمایه میتواند از طریق ابزارهای مختلف، منابع مورد نیاز برای بازسازی را تأمین کرده و همزمان از افزایش فشارهای تورمی جلوگیری کند.
فرازمند اظهار کرد: یکی از عواملی که میتواند به افزایش تورم منجر شود، گردش بالای پول در اقتصاد است؛ بنابراین استفاده از ابزارهای تأمین مالی که آثار تورمی کمتری دارند، میتواند در شرایط فعلی به گشایش در تأمین منابع مالی کمک کند.
وی افزود: بخشی از ابزارهایی که در بازار سرمایه برای تأمین مالی ایجاد شدهاند، ماهیت تورمزا ندارند و میتوان از ظرفیت آنها برای تأمین منابع مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاد استفاده کرد.
این کارشناس سرمایهگذاری ادامه داد: پذیرش شرکتها و ورود آنها به بورس یکی از این ابزارهاست که در ماههای اخیر با سرعت بیشتری دنبال شده است. سازمان بورس طی این مدت توانسته تعداد قابل توجهی از شرکتها را پذیرش کند و امکان تأمین مالی آنها از طریق بازار سرمایه و انتشار سهام را فراهم آورد.
فرازمند با اشاره به افزایش استقبال از بازار سهام گفت: استقبال مردم از بازار سرمایه نیز در تسریع فرآیند پذیرش و ورود شرکتها به بورس مؤثر بوده است. شرکتهای متعددی برای تأمین مالی به ما مراجعه کردهاند و پذیرش و ورود آنها به بورس توانسته گشایش مناسبی برای تأمین منابع مالی ایجاد کند.
وی همچنین به ظرفیت تأمین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ابزارهای طراحیشده در بازار سرمایه، تأمین مالی جمعی است که از طریق آن منابع مالی با مشارکت مردم جمعآوری میشود و به این ترتیب، مردم نیز در فعالیتهای اقتصادی مشارکت میکنند.
این کارشناس سرمایهگذاری تصریح کرد: تأمین مالی جمعی و برخی دیگر از ابزارهای بازار سرمایه، به دلیل آنکه معمولاً برای سرمایهگذاریهای میانمدت و بلندمدت مورد استفاده قرار میگیرند و نقدشوندگی کمتری نسبت به سپردهها و داراییهای کوتاهمدت دارند، میتوانند از شدت گردش پول در اقتصاد بکاهند و در نتیجه، فشارهای تورمی ناشی ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی میتواند یکی از مسیرهای تأمین منابع برای بازسازی مناطق و مکانهای آسیبدیده باشد؛ بهویژه در شرایطی که تأمین مالی مستقیم از طریق افزایش از افزایش نقدینگی و گردش سریع منابع را کاهش دهند.
فرازمند در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی میتواند یکی از مسیرهای تأمین منابع برای بازسازی مناطق و مکانهای آسیبدیده باشد؛ بهویژه در شرایطی که تأمین مالی مستقیم از طریق افزایش نقدینگی میتواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد.