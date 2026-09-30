باشگاه خبرنگاران جوان - امین میرزازاده ملیپوش وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران پس از کسب مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا، گفت: خدا را شکر میکنم که حسن ختام امروز، طلای من بود. امیدوارم این مدال شروعی باشد برای مدالهای طلای پشت سر هم کاروان ورزشی ایران، بهخصوص کشتیگیران خوب کشورمان که در روزهای آینده بتوانند با کسب مدالهای طلا، دل مردم کشورمان را شاد کنند.
او درباره کسب دومین مدال طلای خود در بازیهای آسیایی، گفت: خدا را شکر میکنم. این افتخار جای خوشحالی دارد؛ مثل مدالهای طلایی که در تمام ردههای سنی خداوند لطف کرد و توانستم به دست بیاورم. این مدال مبارک مردم باشد و امیدوارم با این مدال طلا مردم کشورمان شاد شده باشند.
میرزازاده درباره حذف دو نماینده کشورمان در روز نخست مسابقات، گفت: امروز دو نفر از دلاوران خوب کشورمان، جواد رضایی و غلامرضا فرخی، با وجود شایستگی فراوان نتوانستند نتیجه دلخواه را کسب کنند. به همین فشار زیادی روی من بود.
امین میرزازاده پیش از این نیز در بازیهای آسیایی هانگژو به مدال طلا رسیده بود و به این ترتیب به تنها فرنگیکار ایران تبدیل شد که دو مدال طلای بازیهای آسیایی در کارنامه دارد.