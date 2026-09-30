اجرای مرحله ششم طرح حمایت از تغذیه کودکان زیر پنج سال در کردستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از اجرای مرحله ششم طرح حمایت از بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در استان خبر داد و گفت: در این مرحله، ۶ هزار و ۸۴۵ کودک در قالب ۶ هزار و ۷۰۹ خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ برهان صلواتی اظهار کرد: مشمولان این طرح پس از بررسی استحقاق‌سنجی از طریق آزمون وسع و بر اساس دهک‌بندی درآمدی خانوار‌ها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی شده‌اند.

وی افزود: کودکان مشمول این طرح در دهک‌های یک تا هفت درآمدی قرار دارند و در مرحله ششم، کارت سرپرستان خانوار‌های مشمول برای خرید سبد غذایی مورد نیاز کودکان شارژ شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: برای خانوار‌های دهک‌های اول تا پنجم، ۲ میلیون تومان و برای دهک‌های ششم و هفتم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار اختصاص یافته است که برای خرید ۱۶ قلم کالای اساسی از جمله برنج، حبوبات، شیر، پنیر، ماست، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، ماکارونی، قند و شکر، میوه و سبزیجات قابل استفاده است.

صلواتی گفت: خانوار‌های مشمول می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌های متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی، اعتبار اختصاص‌یافته را هزینه کنند.

وی با اشاره به روند شناسایی کودکان مشمول طرح افزود: کودکان زیر پنج سال با پایش شاخص‌های تن‌سنجی از جمله قد و وزن در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت شناسایی می‌شوند و پس از بررسی و جمع‌بندی اطلاعات توسط وزارت بهداشت، کودکان مبتلا به سوءتغذیه برای حمایت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین از نظارت این اداره کل با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بر روند اجرای طرح در سطح استان خبر داد.

برچسب ها: کردستان ، مدیرکل توسعه تعاون وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی ، تغذیه کودکان
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