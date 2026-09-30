باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری امروز در آیین افتتاح و بهرهبرداری از آزمایشگاه اندازهشناسی جِرم و پروژههای راهبردی و زیرساختهای پیشرفته اندازهشناسی، درمحل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اظهارداشت: اگر بسترهای علمی و ظرفیتهای همافزایی میان دستگاهها فراهم نمیشد، دستیابی به این دستاورد ارزشمند که منافع آن به صنایع و آحاد جامعه خواهد رسید، امکانپذیر نبود.
وی افزود: این سازمان در نظام استانداردسازی، تکمیل زنجیره اندازهشناسی را دنبال میکند؛ بهگونهای که دادهها و نتایج آزمونهای آزمایشگاهی تا فرآیندهای ارزیابی انطباق در واحدهای تولیدی، همگی از قابلیت استناد، ردیابیپذیری و اعتبار برخوردار باشند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه اندازهشناسی فراتر از یک دانش آزمایشگاهی و نظری است، تصریح کرد: این علم، زیربنای سلامت، تجارت و صنعت به شمار میرود. امروز پذیرش گواهینامهها و نتایج بازرسیهای استاندارد ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان، ظرفیت راهبردی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.
انصاری ادامه داد: اتصال ظرفیتهای فناورانه داخلی به زنجیره بینالمللی یک ضرورت است تا از طریق توافقنامههای تجاری، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضمن تسهیل صادرات، از دوبارهکاری و اتلاف زمان و هزینه ناشی از انجام آزمونهای مجدد در گمرکات و مبادی مرزی جلوگیری شود.
وی با تاکید بر مصوبات شورای عالی استاندارد در زمینه برونسپاری خدمات تصدیگری گفت: رویکرد ما در دوره تحولی این است که دولت و حاکمیت، امور اجرایی و تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کرده و بر وظایف سیاستگذاری، نظارت عالیه و اعتباربخشی تمرکز کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) با عضویت در مجامع بینالمللی از جمله APAC و IAF، بستر لازم برای افزایش اطمینان نسبت به نتایج ارزیابی انطباق و حمایت از جریان صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای اساسی را فراهم کرده است.