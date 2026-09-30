باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جنبش حماس روز چهارشنبه اعلام کرد تشدید حملات اسرائیل در نوار غزه، ادامه «جنگ نسلکشی» علیه مردم فلسطین است و اسرائیل را مسئول پیامدهای ادامه حملات و عملیات نظامی در این منطقه دانست.
حماس در بیانیهای اعلام کرد در تازهترین حمله، پنج فلسطینی بر اثر حمله هوایی اسرائیل به غرب شهر غزه شهید شدهاند و حملات در مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد. این جنبش تأکید کرد ادامه ترورها، تیراندازی، بمباران و هدف قرار دادن غیرنظامیان، روند اجرای توافق آتشبس را تضعیف میکند.
مجتمع پزشکی شفا نیز پیشتر از شهادت پنج نفر و زخمی شدن ۱۳ نفر در حمله به یک خودروی غیرنظامی در منطقه تلالهوی در جنوبغربی شهر غزه خبر داده بود. منابع محلی اعلام کردند یک هواپیمای اسرائیلی یک اتوبوس حملونقل عمومی را در همین منطقه هدف قرار داده است.
حماس از میانجیها، کشورهای ضامن توافق و دولت آمریکا خواست به جای صرفاً پیگیری موارد نقض آتشبس، اقدامات عملی برای توقف آنها و وادار کردن اسرائیل به پایبندی به توافقات موجود انجام دهند.
منبع: اسپوتنیک