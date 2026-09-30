پس از رد دوباره دولت پیشنهادی توسط پارلمان رومانی، شرایط قانونی در این کشور برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بحران سیاسی چندماهه رومانی امروز (چهارشنبه) وارد مرحله تازه‌ای شد؛ پارلمان این کشور به دولت پیشنهادی «زیگفرید مورشان» نماینده رومانی در پارلمان اروپا و عضو حزب «لیبرال ملی» رأی اعتماد نداد. در نتیجه، تشکیل دولت جدید همچنان بلاتکلیف مانده و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش یافته است.

دولت ائتلافی رومانی اردیبهشت امسال پس از خروج حزب سوسیال‌دموکرات از ائتلاف سقوط کرد. از آن زمان، رئیس‌جمهور این کشور تلاش کرده دولت جدیدی تشکیل دهد، اما گزینه‌های پیشنهادی او نتوانسته‌اند حمایت کافی پارلمان را به دست آورند.

پس از شکست دو گزینه قبلی، رئیس‌جمهور این کشور «زیگفرید مورشان» را برای نخست‌وزیری معرفی کرد. او توانست حمایت چند حزب میانه‌رو را جلب کند، اما این احزاب به‌تنهایی اکثریت لازم را نداشتند.

طبق قانون اساسی رومانی، اگر طی ۶۰ روز از نخستین درخواست رأی اعتماد دولت تشکیل نشود و دست‌کم دو درخواست تشکیل دولت نیز از سوی پارلمان رد شود، رئیس‌جمهور می‌تواند پارلمان را منحل کرده و زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند.

شرایط قانونی برای ورود به این مرحله اکنون فراهم شده است: دولت پیشین در تابستان رأی اعتماد نگرفت و دولت مورشان نیز امروز رد شد و بیش از ۶۰ روز از نخستین درخواست رأی اعتماد گذشته است.

اگرچه رسانه‌های رومانی می‌گویند رئیس جمهور این کشور فعلاً از انحلال پارلمان استقبال نمی‌کند. او معتقد است انتخابات زودهنگام می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را طولانی‌تر کند و ترجیح می‌دهد احزاب دوباره برای تشکیل یک دولت به توافق برسند.

منبع: پولیتیکو