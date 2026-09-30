باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه محمدی _ روناک حسینی اظهار کرد: پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد، از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده، ناپایداریهای جوی در استان افزایش مییابد و در برخی ساعات شاهد افزایش پوشش ابر، رگبار باران همراه با احتمال رعد و برق و وزش باد خواهیم بود.
وی افزود: فعالیت این شرایط جوی در برخی مناطق استان میتواند موجب بارشهای رگباری و وقوع رعد و برق شود، بنابراین لازم است شهروندان نسبت به تغییرات شرایط جوی در روزهای آینده توجه داشته باشند.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان کردستان ادامه داد: وزش باد در روزهای جمعه و شنبه شدت بیشتری خواهد داشت و در برخی ساعات به صورت شدید و قابل ملاحظه خواهد بود.
حسینی خاطرنشان کرد: وزش باد شدید میتواند موجب افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شود و همچنین احتمال خسارت به سازههای موقت وجود دارد؛ از این رو توصیه میشود تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی اتخاذ شود.
وی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: دمای هوا امروز و فردا تغییرات محسوسی نخواهد داشت.