باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا گودرزی روز چهارشنبه در جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه کردستان و ستاد سرشماری استان که به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری امسال به شیوه ثبتیمبنا انجام میشود و بخش قابل توجهی از دادههای مورد نیاز در سامانههای مختلف موجود است.
وی افزود: از ۲۵ مهرماه، عملیات اینترنتی سرشماری برای جامعه هدف آغاز خواهد شد و اطلاعات افرادی که دادههای آنها در سامانهها ناقص باشد، به صورت غیرحضوری تکمیل میشود.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: مرحله حضوری سرشماری نیز از ابتدای آبانماه آغاز خواهد شد و تلاش میکنیم در استانهای سردسیر، این مرحله زودتر از موعد آغاز شود.
گودرزی با اشاره به اهمیت دسترسی مدیران به آمار و اطلاعات بهروز، گفت: استانداران برای برنامهریزی و تصمیمگیری به دادههای آماری دقیق نیاز دارند و تلاش میکنیم آمارهای مرتبط با هر استان در سریعترین زمان ممکن تهیه و در اختیار مسئولان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: مرکز آمار ایران همواره اجرای طرحهای ملی آماری را برعهده داشته است، اما امسال طرحهای استانی در حوزههایی از جمله انرژی و گردشگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مرکز آمار ایران بیان کرد: در صورتی که در استان کردستان موضوع یا نیاز آماری خاصی وجود داشته باشد، مسئولان استان میتوانند آن را به مرکز آمار ایران اعلام کنند تا بررسی و در صورت امکان، اجرای طرح آماری مرتبط در دستور کار قرار گیرد.
تأکید استاندار کردستان بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی
استاندار کردستان نیز در این جلسه بر استفاده از همه ظرفیتهای دستگاههای اجرایی برای اجرای مطلوب طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ تأکید کرد.
آرش زرهتن لهونی اظهار کرد: به دستگاههای اجرایی تأکید کردهایم از همه ظرفیت خود برای اجرای طرح سرشماری استفاده کنند، چرا که این طرح نقش مهمی در برنامهریزی اصولی استان دارد.
وی افزود: برای اینکه برنامهریزی قابل قبول و منطبق با واقعیتهای موجود داشته باشیم، باید از دادهها و اطلاعات درست برخوردار باشیم و بر اساس آن برای پیشبرد اهداف استان تصمیمگیری کنیم.
استاندار کردستان تأکید کرد: همه توان خود را برای اجرای مطلوب این طرح به کار میگیریم و برنامهریزیهای استان را بر مبنای آمار و اطلاعات بهدست آمده از سرشماری انجام خواهیم داد.
زرهتن لهونی ادامه داد: برنامهریزی در سطح کشور نیز بر مبنای اطلاعاتی انجام میشود که از استانها جمعآوری میشود، بنابراین هرچه این اطلاعات دقیقتر و بهروزتر باشد، تصمیمگیریها و برنامهریزیها نیز دقیقتر و کارآمدتر خواهد بود.
اطلاعات سرشماری مبنای بهروزرسانی برنامهریزیهاست
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان نیز گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به شیوه ثبتیمبنا اجرا میشود و دادههای حاصل از آن میتواند مبنای بهروزرسانی برنامهریزیهای استان قرار گیرد.
اکبر محمدی اظهار کرد: در حال حاضر برنامهریزان به اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۹ اتکا میکنند، اما دادههای حاصل از سرشماری ۱۴۰۵ از این پس به صورت مستمر بهروزرسانی خواهد شد تا برنامهریزیها بر اساس اطلاعات دقیق و بهروز انجام شود.
وی در ادامه به برخی پروژههای مهم در دستور کار استان اشاره کرد و افزود: طرح قشلاق-گریزه یکی از پروژههای مهم استان است که با کمک سازمان برنامه و بودجه دارای ردیف اعتباری شده و بهرهبردار و مجری آن نیز از طریق شورا تعیین خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان همچنین از قرار گرفتن استان در طرح توسعه زاگرس خبر داد و گفت: این طرح مصوبه شورای معاونان سازمان برنامه و بودجه را دریافت کرده است.
محمدی با اشاره به محدودیتهای اعتباری دولت اظهار کرد: با توجه به مشکلات اعتباری، استانها مکلف شدهاند بستههای مشارکتی برای ورود بخش خصوصی تهیه کنند که در همین راستا چند پروژه در استان کردستان در این بسته قرار گرفته است.
وی افزود: درمانگاههای قدیم مریوان و سنندج، پارکینگ بیمارستان کوثر، دهکده گردشگری باباگورگور قروه و طرح آبرسانی به بیجار از سد سیازاخ از جمله پروژههای در نظر گرفته شده برای استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان همچنین بر ضرورت ارزیابی آثار و دستاوردهای پروژهها تأکید کرد و گفت: تاکنون به صورت جدی وارد موضوع آثار و دستاوردهای پروژهها نشدهایم، اما قرار است رویکرد جدیدی در این زمینه اجرا شود.
محمدی اضافه کرد: در این رویکرد، برنامههایی برای ایجاد انگیزه و فراهم کردن زمینه ابتکار عمل مدیران در نظر گرفته میشود و اختیاراتی نیز به مدیران داده خواهد شد تا نتایج و بازخورد فرآیند اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.