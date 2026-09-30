رئیس جمهور عصر امروز در مراسم بزرگداشت مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله شبیری زنجانی حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در مدرسه عالی شهید مطهری، در مراسم بزرگداشت عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی شرکت کرد.

رئیس‌جمهور در این مراسم با حضور در جمع علما، فضلا، استادان حوزه و ارادتمندان آن مرجع عالیقدر، ضمن ادای احترام به مقام علمی و معنوی ایشان، با بیت معظم حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (ره) ابراز همدردی کرد.

در این مراسم، از جایگاه رفیع علمی، فقهی و معنوی آن عالم جلیل‌القدر و نقش ماندگار ایشان در حوزه‌های علمیه و عرصه دانش و معارف اسلامی تجلیل شد.

رئیس‌جمهور همچنین با گرامیداشت یاد و نام آن مرجع عالیقدر، برای آن فقید سعید، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بیت معظم، شاگردان، ارادتمندان و عموم بازماندگان ایشان، صبر و اجر مسئلت کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آیت الله شبیری زنجانی
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