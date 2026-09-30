شهروندخبرنگار ما فیلمی از گرد و خاک و وزش باد در آسمان شهرستان فولادشهر استان اصفهان را به نمایش گداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم اینک در فصل هزار رنگ پاییز، قرار داریم، فصلی که هوای گرم، به هوای سرد تبدیل می‌شود و صدای ضرب آهنگ صدای برگ‌های زرد و خشک و سرما زده‌ای که روی زمین به رقص در می‌آیند و سرانجام زیر پای عابری می‌شکنند. در حالی روز‌های ابتدایی روز‌های پاییزی را سپری می‌کنیم که برخی از نقاط کشور با بارندگی و برخی دیگر با وزش باد همراه بود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از گرد و خاک و وزش باد پاییزی در شهرستان فولادشهر استان اصغهان را به نمایش گذاشت.

منبع: هاشمی - اصفهان

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