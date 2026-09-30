باشگاه خبرنگاران جوان - نشست اندیشه‌ورزی سازمان اوقاف و امور خیریه با محوریت نقش بقاع متبرکه در تحولات اجتماعی، هشتم مهرماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی، مدیر آستان مقدس امامزاده صالح (ع)، حجت‌الاسلام جواد علیرضایی، مدیر آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهرری و امامزاده آقاعلی عباس (ع) و جمعی از مسئولان در محل سازمان اوقاف برگزار شد.

توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و خدمت‌رسانی اجتماعی در دستور کار اوقاف است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در این نشست با اشاره به فعالیت‌های سازمان اوقاف در حوزه دانش‌بنیان اظهار کرد: در زمینه تولید سوپرآلیاژ‌ها که از ارزش افزوده بالایی برخوردار است، فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌ایم و در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در حال توسعه فعالیت‌ها هستیم.

وی افزود: جریان الکتروکموتراپی را در پنج استان فعال کرده‌ایم که این اقدام می‌تواند هزینه درمان بیماران را به‌شدت کاهش دهد. همچنین در زمینه ژن‌درمانی نیز اقدامات و پروژه‌های خوبی در حال انجام است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برخی اقدامات عمرانی و اقتصادی سازمان گفت: پروژه آبرسانی در قزوین در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت خوبی داشته است و در حوزه شهرک‌سازی نیز اقدامات اجرایی آغاز شده است.

خاموشی با اشاره به نقش بقاع متبرکه در شرایط اجتماعی و حوادث اخیر کشور تصریح کرد: در ایام جنگ، امامزادگان یا مبدأ، یا مقصد و یا محل تجمعات انقلابی شبانه بودند و همچنان نیز ادامه دارد.

وی افزود: امامزادگان بخشی از ظرفیت تاریخی و هویت دینی کشور هستند و می‌توانند در شرایط مختلف، نقش مهمی در انسجام اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنند.

رئیس سازمان اوقاف همچنین بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ را از دیگر اقدامات سازمان اوقاف عنوان کرد.

امامزاده صالح (ع) به کانونی برای پیوند مسجد و هیئت تبدیل شد

حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی، مدیر آستان مقدس امامزاده صالح (ع)، نیز در این نشست گفت: یکی از نکات مهم مورد تأکید در اندیشه آقای خاموشی، ایجاد تلفیق و پیوند میان مسجد و هیئت بود و در امامزاده صالح (ع) تلاش شد این نگاه هم در حوزه کالبدی و هم در حمایت از برنامه‌های مختلف محقق شود.

وی افزود: از شب سوم محرم، جمعیت چند ده هزار نفری در آستان حضور پیدا کردند و فعالیت‌ها هم در ساحت امامزاده و هم در میدان اجتماعی با جدیت دنبال شد.

حجت الاسلام بی‌آزار تهرانی با اشاره به خدمات اجتماعی این آستان در مناسبت‌های مذهبی اظهار کرد: در ایام محرم و صفر، بیش از ۱۰۰ هزار وعده غذایی در آستان مقدس امامزاده صالح (ع) توزیع شد.

حجت‌الاسلام جواد علیرضایی، مدیر آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهرری و امامزاده آقاعلی عباس (ع)، با اشاره به ظرفیت زیارتی این بقاع گفت: در ایام زیارتی معروف به «چهل‌وهشتم»، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، امسال بیش از یک میلیون نفر در سه روز پایانی ماه صفر در آستان مقدس امامزاده آقاعلی عباس (ع) حضور داشتند.

وی ادامه داد: این مجموعه دارای ۲۵۰ اتاق هتل و ۴۰ سوئیت است که در همان ابتدای مراسم، ظرفیت آنها تکمیل شد.

حجت الاسلام علیرضایی با اشاره به حضور زائران در طول سال گفت: در شب‌های جمعه، با جمعیت انبوهی در این امامزاده مواجه هستیم.

وی همچنین درباره فعالیت‌های آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهرری گفت: مدیریت برنامه‌های تجمعات شبانه در میدان شهرری و میدان نماز نیز از سوی امامزاده عبدالله (ع) انجام می‌شود و این آستان در پوشش این تجمعات نقش دارد.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به فعالیت‌های سازمان در شش ماه گذشته اظهار کرد: در شش ماه گذشته و در مناسبت‌های مختلف، طرح‌های ویژه‌ای در سازمان اجرا شد و فعالیت‌های سازمان بدون تعطیلی ادامه داشت.

وی افزود: در ماه رمضان، برنامه‌های مختلف در امامزادگان در حال اجرا بود و پس از مدت کوتاهی، مراسم و تجمعات شبانه در میدان‌ها و بقاع متبرکه شکل گرفت.

معاون فرهنگی سازمان ا وقاف با اشاره به رویکرد‌های فرهنگی و اجتماعی این برنامه‌ها گفت: یکی از رویکرد‌های مورد تأکید، وحدت‌آفرینی بود و در مواردی که نیاز به حمایت مالی وجود داشت، این حمایت انجام شد.

حجت الاسلام عادل ادامه داد: در مجموع، قریب به دو همت در راستای اجرای نیت موقوفات و نذورات بقاع متبرکه و همچنین حمایت‌های مردمی هزینه شد.

وی با اشاره به خدمات اسکان بقاع متبرکه گفت: در این مدت، ۳۳۳ هزار نفرشب اسکان در اماکن و زائرسرا‌های بقاع متبرکه ثبت شد و نیرو‌های ویژه نیز برای حفظ امنیت در برخی اماکن مستقر بودند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف، اطعام و طبخ غذا در آشپزخانه بقاع متبرکه، مساعدت به نهاد‌های آسیب‌دیده و بازسازی واحد‌های مسکونی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: ۳۶۴ نفر از شهدای جنگ در بقاع متبرکه تدفین شدند.

وی افزود: در حوزه بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده نیز بیش از ۸۰ واحد در تهران در دستور کار قرار گرفت و در شهرستان‌ها نیز اقدامات مشابه انجام شد.

حجت الاسلام عادل با اشاره به شرایط روحی و روانی جامعه در دوران جنگ گفت: با توجه به تأثیر فضای جنگ بر شرایط روانی و ذهنی جامعه، نیاز به ایجاد فضای معنوی و امیدآفرینی بیشتر احساس می‌شد؛ بر همین اساس برنامه «ضیافت الهی» به صورت ویژه به این موضوع پرداخت و برنامه‌های ماه رمضان با رویکرد شرایط جنگی اجرا شد.

وی افزود: بیش از هزار مبلغ فعالیت‌های تبلیغی را بر عهده داشتند و موضوع امیدبخشی به مردم به صورت ویژه دنبال شد. همچنین برنامه‌های مناسبتی مختلف و فعالیت‌های مجازی از جمله در پرتال راسخون انجام شد.

اجرای برنامه‌های گسترده فرهنگی و اجتماعی در محرم و اربعین

معاون فرهنگی سازمان اوقاف با اشاره به اجرای برنامه «بصیرت عاشورایی» در ماه محرم گفت: این برنامه با شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» اجرا شد و برنامه «منادیان عاشورایی» نیز از دیگر برنامه‌های این ایام بود.

حجت الاسلام عادل افزود: بیش از ۲۶۰۰ بقعه متبرکه مجری برنامه‌های محرم بودند و برنامه‌هایی همچون «احلی من العسل» و «رهروان زینبی» و همچنین برنامه‌های ویژه بانوان در این بقاع برگزار شد.

وی ادامه داد: در ایام اربعین نیز ۳۱۳ موکب برپا شد که بیش از چهار هزار نفر در آنها به زائران خدمت‌رسانی کردند و نزدیک به سه میلیون غذای گرم توزیع شد. همچنین ۴۲۱ مبلغ برای فعالیت‌های تبلیغی به موکب‌ها اعزام شدند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف با اشاره به برنامه‌های پس از اربعین گفت: پس از اربعین، برنامه «میقات‌الرضا» اجرا شد.

حجت الاسلام عادل همچنین به اجرای نیت «قرار دوازدهم» اشاره کرد و گفت: در چارچوب این طرح، روز دوازدهم هر ماه بسته‌های معیشتی میان نیازمندان توزیع می‌شود که در ایام محرم ۶۴ هزار بسته معیشتی توزیع شد.

وی افزود: در طرح «مهر تحصیلی» نیز بیش از ۴۴ هزار بسته تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

برجسته‌سازی اقدامات اوقاف برای اعتمادسازی ضروری است

حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، نیز در این نشست با اشاره به شرایط جنگ شناختی اظهار کرد: دشمن جنگ شناختی راه انداخته است و در چنین شرایطی، برجسته‌سازی اقدامات اوقاف اهمیت زیادی دارد تا اعتمادسازی صورت گیرد.

وی افزود: مردم باید بدانند سازمان اوقاف چه اقداماتی انجام می‌دهد و ظرفیت‌های این سازمان در حوزه‌های مختلف، از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی گرفته تا خدمت‌رسانی و اقدامات علمی و اقتصادی، برای جامعه تبیین شود.

در ادامه این نشست، درباره ظرفیت‌های بقاع متبرکه در تقویت هویت دینی، افزایش مشارکت اجتماعی، خدمت‌رسانی به مردم، ایجاد پیوند میان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین استفاده از ظرفیت موقوفات در حل مسائل کشور بحث و تبادل نظر شد.

منبع: سازمان اوقاف