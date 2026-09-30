باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تایید کرد که یکی از خلبانان پروازی که به سمت تل‌آویو در حال حرکت بود، به خلبان دیگر حمله کرده و او را با چاقو زخمی کرده و ظاهراً تلاش کرده است هواپیما را ساقط کند.

گفته شده یکی از مسافران به همراه یکی از اعضای خدمه وارد کابین شده و خلبان مهاجم را مهار کرده‌اند؛ خلبانی که ظاهرا تلاش کرده در سامانه‌های هواپیما اختلال ایجاد کند.

این هواپیما از فرودگاه دبی در امارات به سمت فرودگاه بن‌گوریون در سرزمین‌های اشغالی در حرکت بود. اما در میانه مسیر، به‌دلیل حادثه داخل کابین خلبان، مسیر خود را تغییر داد و در فرودگاه تبوک در شمال‌غرب عربستان فرود اضطراری انجام داد.

در ادامه، فرودگاه تبوک اعلام کرد خلبان و کمک‌خلبان این پرواز به دلیل جراحات به بیمارستان منتقل شده‌اند. این فرودگاه افزود که برای تأمین یک هواپیمای جایگزین با شرکت فلای‌دبی در حال هماهنگی است.

یکی از مسافران به نام «میریام شیرا اوهایون» که خبرگزاری فرانسه با او گفت‌و‌گو کرده، گفت زمانی که یکی از خلبانان تلاش کرد خلبان دیگر را با چاقو بزند، هواپیما «تقریباً از کنترل خارج شده بود». او گفت: «کمک‌خلبان تلاش کرد خلبان را به قتل برساند و در واقع دست به یک حمله انتحاری علیه هواپیما بزند».

در همین حال، زین بصراوی، خبرنگار الجزیره در دوحه با اشاره به این حادثه گفت: «آنچه بر اساس اطلاعات ردیابی پرواز می‌دانیم این است که هواپیما دو هشدار اضطراری ارسال کرده است؛ نخست یک هشدار اضطراری عمومی و چند دقیقه بعد، هشدار دوم که ظاهراً نشان‌دهنده نوعی مداخله غیرقانونی در پرواز بوده است».

منبع: بریکینگ نیوز