باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز چهارشنبه در مادرید ضمن استقبال از احتمال بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا، بر ضرورت تقویت سیاست‌های تجاری این اتحادیه در برابر چین تأکید کردند.

این موضع پس از آن مطرح شد که اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس امکان بازگشت کشورش به اتحادیه اروپا را مطرح کرد. مکرون این اظهارات را «خبر بسیار خوبی» توصیف کرد و سانچز نیز گفت اروپا «آغوش خود را به روی انگلیس باز خواهد کرد».

دو رهبر همچنین خواستار انعطاف بیشتر در تأمین منابع مالی اتحادیه اروپا پیش از مذاکرات بودجه‌ای ماه اکتبر شدند.

سانچز و مکرون درباره رقابت اقتصادی با چین نیز بر لزوم حمایت از صنایع اروپایی تأکید کردند. مکرون گفت در صورت نبود اتحاد میان کشور‌های اروپایی، مقابله با رقابت ناعادلانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع: رویترز