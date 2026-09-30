مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در قالب ۸۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان کشف و ضبط شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدسعید سلطانی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۸ دستگاه رمزارز غیرمجاز در سنندج شمالی، ۸۸ دستگاه در سنندج جنوبی، ۸۶ دستگاه در سقز، ۴۲ دستگاه در مریوان، ۱۱ دستگاه در دیواندره، هفت دستگاه در دهگلان و ۱۰ دستگاه در قروه کشف و ضبط شده است.
وی افزود: مجموع دستگاههای کشفشده در این مدت به ۳۵۲ دستگاه میرسد که در ۸۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در نقاط مختلف استان شناسایی شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۳ دستگاه ماینر در ۵۰ مرکز غیرمجاز در سطح استان کشف و ضبط شده بود.
سلطانی اضافه کرد: مقایسه آمارها نشان میدهد تعداد دستگاههای کشفشده در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۷.۵ درصد و تعداد مراکز شناساییشده نیز ۷۴ درصد افزایش یافته است که بیانگر تشدید بازرسیها و رصد دقیقتر فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز در استان است.
وی با اشاره به پیامدهای فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: این پدیده به دلیل مصرف بالای انرژی و فشار بر زیرساختهای شبکه توزیع برق، یکی از چالشهای بخش انرژی محسوب میشود و برخورد با مراکز غیرمجاز در دستور کار دستگاههای نظارتی و اجرایی استان قرار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، موارد را از طریق سامانههای ارتباطی این شرکت اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شود.
سلطانی تأکید کرد: مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از اقدامات مهم برای حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق عمومی است و این روند با همکاری دستگاههای ذیربط و مشارکت مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۷۶۷ هزار مشترک در بخشهای خانگی، عمومی، کشاورزی و صنعتی از خدمات شرکت توزیع نیروی برق کردستان بهرهمند هستند.