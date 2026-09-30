وزیر راه و شهرسازی گفت: رایزنی‌های دیپلماتیک برای ازسر گرفتن پروازها انحام شده و هم شکایت‌های لازم صورت گرفته شده دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه در حال رایزنی و پیگیری پروازها در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رایزنی‌ها برای برقراری مجدد پروازهای نجف اظهار کرد: در این زمینه هم شکایت کرده‌ایم و هم دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را از تمام کشور به ما اعلام شده است و امیدواریم مرز هوایی عراق نیز به‌زودی بازگشایی شود.

 وی درباره خبر بازگشایی مرز هوایی عراق نیز گفت: این موضوع به ما اعلام شده و قول هایم داده شده  امیدواریم مرز هوایی عراق نیز به‌زودی بازگشایی شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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