بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رایزنیها برای برقراری مجدد پروازهای نجف اظهار کرد: در این زمینه هم شکایت کردهایم و هم دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه پیگیریهای لازم را از تمام کشور به ما اعلام شده است و امیدواریم مرز هوایی عراق نیز بهزودی بازگشایی شود.
وی درباره خبر بازگشایی مرز هوایی عراق نیز گفت: این موضوع به ما اعلام شده و قول هایم داده شده امیدواریم مرز هوایی عراق نیز بهزودی بازگشایی شود.