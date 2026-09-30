فرمانده انتظامی شهرستان مرند از وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در کمتر از نیم ساعت توسط پلیس آگاهی مرند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-سرهنگ علی اسدیان فرمانده انتظامی شهرستان مرند گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از روستا‌های شهرستان مرند که منجر به قتل یک جوان با سلاح سرد و مجروحیت ۳ نفر شده بود، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی و بهره گیری از اقدامات پلیسی ظرف نیم ساعت متهم به قتل را شناسایی و دستگیر کردند و قاتل که جوان ۳۲ ساله بود به جرم خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند درپایان با اشاره به اینکه قاتل ۳۲ ساله در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد، افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

برچسب ها: قتل ، نزاع
خبرهای مرتبط
درگیری مسلحانه در اسلام‌آبادغرب مرگ جوان ۲۰ ساله را رقم زد/ دستگیری عامل قتل در صحنه
دستگیری قاتلان مسلح در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در بنیاد شهید آذربایجان شرقی
تحریم‌ها خللی در حمل و نقل هوایی ایجاد نکرده است
‍ نزاع و درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در مرند
آخرین اخبار
‍ نزاع و درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در مرند
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در بنیاد شهید آذربایجان شرقی
تحریم‌ها خللی در حمل و نقل هوایی ایجاد نکرده است