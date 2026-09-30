باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-فرگل صحاف مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه سند ملی سالمندان را در استان تدوین کردهایم و یک سری برنامهها برای دستگاههای اجرایی در این زمینه تعریف شده است گفت: باید بتوانیم دوره سالمندی را برای اینها شادابتر و راحتتر کنیم، ساماندهی پیاده روها، فضای سبز و پلها برای راحتی سالمندان و دسترسی و حضور فعال سالمندان عزیز در سطح شهر و استفاده ازمبلمان شهری از دیگر اقدامات بهزیستی استان است.
وی خاطر نشان کرد: بهزیستی استان برای ارایه خدمات به سالمندان تمام توان خود را بکار گرفته است و شهرداری هم در این جهت یاری رسان ما است تا محیطی شاداب برای این قشر ارزشمند تامین کنیم.
علیزاد پروین رییس هیئت مدیره بنیاد فرزانگان استان هم از برنامه ریزی و اجرای چندین برنامه برای گرامیداشت هفته سالمند توسط بنیاد فرزانگان استان خبرداد و کفت: برنامه ریزی شده تا شاهد نشاط و شادابی سالمندان عزیزمان باشیم.
وی با تاکید اینکه تحقق اهداف ما در زمینه افراد سالمند استان جزو اولویتهای بنیاد است و توجه همگان را به این موضوع جلب میکند گفت: تبریز بعنوان شهر دوستدار سالمند انتخاب شده و بر اساس شاخصهای جهانی باید ۸اقدام صورت گیرد که در حوزه حمل و نقل، ساختمان، امنیت و سایر حوزهها است و درصدد هستیم که با همراهی شهرداری تبریز با سرعت پیگیری شود.
پروین اشراقی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی هم سالمندان را چراغ راه جامعه دانست وگفت: باید تمامی تلاش خود را در جهت راحتی این قشر از جامعه به کار ببریم چرا که تجربهها و اندوختههای سالمندان زیربنای جامعه است.
وی افزود: از شهرداری و مدیران زیربط میخواهیم تدابیر علمی و مسئولیت اجتماعی خود را از بابت تامین زیرساختها و مبلمان شهری جهت استفاده سالمندان بکار گیرد و وظیفه تک تک ما است تا در خدمت سالمندان عزیز باشیم.